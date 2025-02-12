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12 February 2025

Halka Arz Sürecinde Hukuk Danışmanlarının Kritik Rolü (Video)

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KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Bu bölümde konuğumuz, Esin Avukatlık Bürosu'ndan kıdemli ortak, bankacılık, finans ve sermaye piyasaları uzmanı Muhsin Keskin.
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Bu bölümde konuğumuz, Esin Avukatlık Bürosu'ndan kıdemli ortak, bankacılık, finans ve sermaye piyasaları uzmanı Muhsin Keskin. Yeni bölümümüzde halka arz süreçlerinde vazgeçilmez bir role sahip olan hukuk danışmanlarını ve üstlendikleri kritik görevleri mercek altına alıyoruz. Halka arz süreçlerine dair merak ettiklerinizi bu değerli sohbetimizde bulabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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