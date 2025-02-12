Halka Arz Sürecinde Hukuk Danışmanlarının Kritik Rolü (Video)

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Bu bölümde konuğumuz, Esin Avukatlık Bürosu'ndan kıdemli ortak, bankacılık, finans ve sermaye piyasaları uzmanı Muhsin Keskin. Yeni bölümümüzde halka arz süreçlerinde vazgeçilmez bir role sahip olan hukuk danışmanlarını ve üstlendikleri kritik görevleri mercek altına alıyoruz. Halka arz süreçlerine dair merak ettiklerinizi bu değerli sohbetimizde bulabilirsiniz.

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