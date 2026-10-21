Vergi İncelemesi Ve Takdire Sevk İşlemi Yapılmadan Önce Vergi Dairesinin Mükellefe Bildirimde Bulunması Varlık Barışından Yararlanmaya Engel Midir?

Henüz vergi incelemesi veya takdir süreci başlatılmamış, ancak vergi dairesi veya diğer birimlerce araştırma ve bilgi alma süreçlerinin devam ettirildiği durumlarda varlık barışından yararlanılması mümkündür. Bu durumda vergi korumasından yararlanılabilir



Değerli okurlar, varlık barışı ile ilgili birçok yazı yazdım. Okurlarımın bu konuya vakıf olduğunu düşünüyorum.



Varlık barışının en önemli avantajı, “vergi koruması” sağlamasıdır. Bunun anlamı, varlık barışı kapsamında banka veya aracı kurumlara bildirilen (yurt dışı ve yurt içi) varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamamasıdır.



Yani bu bildirim işleminden hareketle bir vergi incelemesi başlatılamayacağı gibi bildirilen varlıklara ilişkin beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen bir vergi varsa, vergi tarhiyatı da yapılamaz!



Ancak başka nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farklarının bildirilen varlıklarla kesin ve net ilişkisi belirlenemezse; bildirilen tutarlar, bulunan matrah farkından indirilmeksizin tarhiyat yapılabilir.



Bildirim tarihinden önce vergi incelemesine başlanmış veya takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmışsa vergi korumasından yararlanılamaz.



Yani vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra varlık barışına ilişkin bildirimde bulunulması, vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararına istinaden bulunacak matrah farkları üzerinden vergi tarhiyatı yapılmasına engel olmaz ve bildirime konu edilen tutarlar tarh edilen vergilerden mahsup edilemez.



Peki vergi incelemesi ve takdir komisyonuna sevk tarihi nasıl belirlenir?



1 Temmuz 2022 öncesinde mükellefle incelemeye başlama tutanağının imzalandığı tarihte incelemenin başladığı kabul edilmekteydi. Bu tarihten itibaren inceleme, mükellefe beyan edilen “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile başlamaktadır.



İzaha davet uygulaması devam ederken varlık barışından yararlanılabilir mi?



Evet yararlanılabilir. Çünkü kanunda vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk tarihinden sonra yapılan bildirimler dolayısıyla vergi korumasından yararlanılamayacağı açıkça hükme bağlanmış bulunuyor.



İzaha davet sonucunda vergi incelemesine sevk edilmeden önce süreç devam ederken varlık barışından yararlanılması halinde vergi korumasından yararlanılabilir. Çünkü henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmamıştır.



İzaha davet işlemleri tamamlanana kadar, davet konusuyla ilgili vergi incelemesi yapılamaz!



Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yayımladığı Varlık Barışına ilişkin Rehberde, vergi dairesi ya da vergi incelemesine yetkili olanların ıttılaına girmekle birlikte vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk işleminden önce bildirimde bulunulması durumunda vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmamasına ilişkin hükümden yararlanılabileceği açıkça ifade edilmiştir.



Bu açıklama da izaha davet sürecinde yapılan bildirimler dolayısıyla varlık barışının vergi koruması hükümlerinden yararlanılabileceğini teyit etmektedir.



Vergi incelemesi ve takdire sevk işlemi yapılmadan önce vergi dairesince mükellefe tebligat yapılması varlık barışından yararlanmaya engel olur mu?



Hayır olmaz.



Çünkü henüz vergi incelemesi veya takdir süreci başlatılmamış, ancak vergi dairesi veya diğer birimlerce araştırma ve bilgi alma süreçlerinin devam ettirildiği durumlarda varlık barışından yararlanılması mümkündür. Bu durumda vergi korumasından yararlanılabilir.



Örneğin, henüz inceleme başlanılmamış olduğu halde vergi dairesince mükellefe, elde edilen gelirler için fatura düzenlenmediğin tespit edildiğinin bildirilmesi ve açıklama veya düzeltme talep edilmesi durumunda mükellefçe varlık barışından yararlanılması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz.



Keza geçmişte elde edilen ve beyanı gereken kira veya eurobond gelirlerinin beyan edilmediği bildirilerek, açıklama yapılmasının ya da beyanname verilmesinin talep edilmesi halinde de varlık barışından yararlanılması halinde inceleme ve tarhiyat yapılması mümkün değildir.

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