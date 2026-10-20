Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yeniden Düzenlenmiştir

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 107/A maddesi kapsamında elektronik tebligat uygulaması, 2015 yılında yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uzun süredir uygulanmaktadır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 107/A maddesi kapsamında elektronik tebligat uygulaması, 2015 yılında yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uzun süredir uygulanmaktadır.



Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin 15.01.2026 tarihli ve E.2025/94, K.2026/11 sayılı Kararı ile VUK’un 107/A maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına; tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirme, elektronik ortamda tebliğ yapılacak kişileri belirleme ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda tanınan yetkinin bir bölümü Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.



Anayasa Mahkemesi kararında, elektronik tebligatın özellikle dava açma sürelerinin başlaması bakımından mahkemeye erişim hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğu; bu nedenle elektronik tebligat sistemini kullanmakla yükümlü tutulacak kişiler ile yükümlülüğün temel esaslarının kanunla belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.



Söz konusu karar sonrasında, 7587 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle VUK’un 107/A maddesi 01.07.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş; elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olanlar, elektronik tebligatın yapılma zamanı ve sistemden çıkış gibi temel hususlar doğrudan Kanunda düzenlenmiştir.



Bu defa, değiştirilen VUK’un 107/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 11.10.2026 tarihli Resmî Gazete’de 596 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Tebliğ ile mevcut elektronik tebligat uygulaması yeni kanuni düzenlemeye uyarlanmış ve uygulamayı daha önce düzenleyen 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.



Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

Elektronik Tebligat Sistemini Kullanmak Zorunda Olanlar



VUK’un 107/A maddesi ve Tebliğ uyarınca, aşağıda sayılanların elektronik tebligat sistemine dâhil olmaları ve sistemi kullanmaları zorunludur:



Kurumlar vergisi mükellefleri, Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, Kollektif şirketler ile adi komandit şirketler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller.



Yukarıda sayılanların elektronik tebligat sistemine dâhil olmaları ve sistemi kullanmaları zorunludur. Bunların dışında kalan kişiler ise talep etmeleri halinde sisteme isteğe bağlı olarak dâhil olabileceklerdir.

Elektronik Tebligat Sistemine Dâhil Olma Zorunluluğu Bulunmayanlar

Tebliğde, elektronik tebligat sistemini kullanma zorunluluğuna ilişkin bazı istisnalara da yer verilmiştir. Buna göre, aşağıda sayılanlar elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğu kapsamında değildir:



Gerçek kişilerde engellilik oranı %90 veya daha fazla olanlar, Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde tek kanuni temsilcinin/idarecinin veya birden fazla temsilci/idareci bulunması halinde bunların tamamının engellilik oranının %90 veya daha fazla olduğu durumlar, On sekiz yaşını doldurmamış gerçek kişiler.



ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabı nedeniyle kapsama girecek kişiler bakımından ise bunlara ilave olarak Tebliğde sayılan kamu idareleri, mahallî idareler, yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve belirli uluslararası kuruluşlar da zorunluluk dışında tutulmuştur. Engellilik oranına bağlı istisnadan yararlanılabilmesi için ilgili sağlık kurulu raporunun vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sisteme Dâhil Olma Süreleri

Elektronik tebligat sistemine dâhil olma süreleri, mükelleflerin mevcut veya yeni mükellef olmalarına ve zorunluluğun doğuş nedenine göre farklı şekilde belirlenmiştir.



Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla elektronik tebligat sistemine henüz dâhil olmayan ve sistemi kullanmak zorunda bulunan kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ile kollektif ve adi komandit şirketlerin 30.11.2026 tarihine kadar sisteme dâhil olmaları gerekmektedir.



Tebliğin yayımından sonra mükellefiyet tesis ettiren kapsamdaki mükelleflerin işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde sisteme dâhil olmaları gerekmektedir.

ÖTV (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabında adına tescil yapılacak kişilerin kayıt veya tescil işlemi tamamlanmadan önce elektronik tebligat sistemine dâhil olmaları gerekmektedir.



Başvurular Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda veya ilgili vergi dairesine Elektronik Tebligat Sistemine Dâhil Olma Talep Bildirimi verilmek suretiyle yapılabilecektir.

Elektronik Tebligatın Yapılması ve Tebliğ Tarihi

Tebliğde, elektronik ortamda gönderilen belgelerin muhataba ulaştırılması ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihe ilişkin esaslar da açıklanmıştır.



VUK uyarınca tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi vasıtasıyla muhatabına iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilecektir.



Elektronik imzalı tebliğ evrakı, elektronik tebligat sistemine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu bakımdan önceki uygulamada geçerli olan beş günlük tebliğ kuralı devam etmektedir.



Mükelleflerin talep etmeleri halinde sisteme tebligat gönderildiğine ilişkin mobil telefon ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılabilecek olmakla birlikte, söz konusu bilgilendirmenin herhangi bir nedenle yapılamaması tebligatın geçerliliğini veya tebliğ süresini etkilemeyecektir.

Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış

Elektronik tebligat sisteminden çıkış imkânı, zorunluluğun sona erme nedeni ve muhatabın durumuna göre Tebliğde ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre;

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler sicil kayıtlarının silinmesiyle,

Gerçek kişiler ölüm veya gaiplik halinde,

Zorunlu olarak sisteme dâhil olan gerçek kişiler, mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihi izleyen beşinci takvim yılı sonundan itibaren, başka bir zorunluluk bulunmaması kaydıyla talepte bulunmaları halinde,

Sisteme isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başka bir zorunlulukları bulunmaması kaydıyla talepleri üzerine,

65 yaşını doldurmuş kişiler talepleri üzerine

elektronik tebligat sisteminden çıkarılabilecektir.

Ayrıca kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi nedenlerle sistemi kullanma imkânı ortadan kalkan kişilerin sistemden geçici olarak çıkarılması mümkündür. Söz konusu engelin ortadan kalkması ve elektronik tebligat zorunluluğunun devam etmesi halinde bir ay içinde yeniden başvurulması gerekmektedir.



Tasfiye veya iflas haline giren şirketlere ise kural olarak elektronik tebligat sistemi üzerinden tebligat yapılmayacaktır.

Muhatabın Yükümlülükleri ve Ceza Uygulaması

Elektronik tebligat sisteminden yararlanan muhatapların sisteme ilişkin bazı bilgi verme ve güvenlik yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda muhatapların;

Talep bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vermeleri, Bildirdikleri bilgilerdeki değişiklikleri vergi dairesine bildirmeleri, Kullanıcı kodu ve şifrelerini korumaları ve üçüncü kişilerle paylaşmamaları, Kullanıcı bilgilerinin veya şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenmeleri halinde durumu derhal vergi dairesine bildirmeleri





gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlardan muhatap sorumlu olacaktır. Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde VUK’un ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Mevcut Elektronik Tebligat Kullanıcılarının Yeniden Başvuru Yapmasına Gerek Bulunmamaktadır

Yeni düzenlemeye geçiş bakımından, hâlihazırda elektronik tebligat sistemini kullananlar için ayrıca bir başvuru yükümlülüğü öngörülmemiştir.

Tebliğin geçiş hükmü uyarınca, 01.07.2026 tarihinden önce VUK’un 107/A maddesi kapsamında elektronik tebligat sistemine dâhil olanların yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.



Bu kişiler mevcut kullanıcı kodu ve şifreleri ile elektronik tebligat sistemini kullanmaya devam edeceklerdir.



Dolayısıyla 596 Sıra No.lu Tebliğ ile elektronik tebligat uygulaması ilk kez yürürlüğe konulmamış; Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen iptal kararı sonrasında VUK’un 107/A maddesinde yapılan kanuni düzenlemeye paralel olarak mevcut elektronik tebligat sisteminin usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.



Bu kapsamda 27.08.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.



596 Sıra No.lu Tebliğ 11.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

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