TCMB Tarafından Diğer Bankalara Açılan Senet Reeskont Kredileri De Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Kapsamına Alınmıştır

5.9.2026 tarihli ve 33361 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 11723 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.



Aynı Resmî Gazete ’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2026/3) ile de söz konusu değişikliğe paralel düzenleme yapılmıştır.



Bilindiği gibi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak kullanılan bazı krediler ve bu kredilerle ilgili işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlanabilmektedir.



Değişiklik öncesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri bu kapsamda değerlendirilmekteydi.



Yapılan düzenlemeyle, söz konusu ifade “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbank’a ve diğer bankalara açılan senet reeskont kredileri” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması açısından senet reeskont kredilerinin kapsamı genişletilmiş; yalnızca Türk Eximbank’a değil, diğer bankalara TCMB tarafından açılan senet reeskont kredileri de istisna kapsamına alınmıştır.



Ayrıca önceki düzenlemede yer alan “kısa vadeli” ibaresine yeni düzenlemede yer verilmemiştir. Böylece istisna kapsamındaki senet reeskont kredilerine ilişkin kısa vadeli olma sınırlaması da kaldırılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler 5.9.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.