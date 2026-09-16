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16 September 2026

Dijital Ortamlarda İlan Ve Ticari İşlemlere İlişkin Bildirim Yükümlülüğü Genişletilmiştir

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Turkey's Revenue Administration has issued a new communiqué expanding digital activity reporting obligations beyond e-commerce to encompass all digital platforms including internet-based buying, selling, leasing, advertising and listing activities. The regulation introduces new reporting requirements for various service providers including social network and location providers, while modifying identification information protocols and establishing monthly reporting deadlines through the BTRANS system.
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Tebliğ’de yer alan düzenlemeler ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Dijital faaliyetlerin kapsamı: Düzenleme yalnızca elektronik ticaretle sınırlı olmaktan çıkarılarak internet dâhil her türlü dijital ortamda gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Yükümlü grupları: Hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılara ek olarak elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar açıkça kapsama alınmıştır.

Kimlik bilgilerinin kapsamı: “TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adresi” şeklindeki sabit ifade yerine, ad-soyad/unvan ile TCKN, YKN ve VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler esas alınmıştır.

İlan bilgilerinin bildirimi: Bildirilecek bilgiler arasına hizmet verilen kişiler adına yayımlanan taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış veya kiralama ilanlarına ilişkin bilgiler açıkça eklenmiştir.

Yer ve sosyal ağ sağlayıcıları: İlan yayımlanmasına imkân sağlayan yer ve sosyal ağ sağlayıcıları için ayrı bir yükümlülük düzenlenmiştir. Bu sağlayıcılar internet adresini, ilan sahibinin mükellefiyet tespit bilgilerini ve satış/kiralama ilanı bilgilerini Başkanlığa bildirecektir.

Bildirim dönemi ve yöntemi: Bildirimler aylık olarak BTRANS üzerinden yapılacak; bir aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar Başkanlığa iletilecektir.

Sorumluluk düzenlemesi: 538 Sıra No.lu Tebliğin 6/3. fıkrasında yer alan, sağlayıcıların BTRANS üzerinden bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduklarına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte ilan verenlerin sağladıkları bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluğu devam etmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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