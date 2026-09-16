Dijital Ortamlarda İlan Ve Ticari İşlemlere İlişkin Bildirim Yükümlülüğü Genişletilmiştir

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Dijital faaliyetlerin kapsamı: Düzenleme yalnızca elektronik ticaretle sınırlı olmaktan çıkarılarak internet dâhil her türlü dijital ortamda gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Yükümlü grupları: Hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılara ek olarak elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar açıkça kapsama alınmıştır.

Kimlik bilgilerinin kapsamı: “TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adresi” şeklindeki sabit ifade yerine, ad-soyad/unvan ile TCKN, YKN ve VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler esas alınmıştır.

İlan bilgilerinin bildirimi: Bildirilecek bilgiler arasına hizmet verilen kişiler adına yayımlanan taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış veya kiralama ilanlarına ilişkin bilgiler açıkça eklenmiştir.

Yer ve sosyal ağ sağlayıcıları: İlan yayımlanmasına imkân sağlayan yer ve sosyal ağ sağlayıcıları için ayrı bir yükümlülük düzenlenmiştir. Bu sağlayıcılar internet adresini, ilan sahibinin mükellefiyet tespit bilgilerini ve satış/kiralama ilanı bilgilerini Başkanlığa bildirecektir.

Bildirim dönemi ve yöntemi: Bildirimler aylık olarak BTRANS üzerinden yapılacak; bir aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar Başkanlığa iletilecektir.

Sorumluluk düzenlemesi: 538 Sıra No.lu Tebliğin 6/3. fıkrasında yer alan, sağlayıcıların BTRANS üzerinden bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduklarına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte ilan verenlerin sağladıkları bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluğu devam etmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.