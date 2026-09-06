Vergi Mükellefleri “Mükellef E-Posta İletişim Sistemi” İle Vergi Dairenizle Hiç İletişime Geçtiniz Mi?

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Bugün vergi mükelleflerinin bağlı oldukları vergi daireleri ile telefonla iletişimin dışında e-posta atarak nasıl kolay ve hızlı bir şekilde iletişime geçerek bazı sorularına cevap alabileceklerine değineceğim. Gelir İdaresi 81 ilde bine yakın vergi dairesi ile mükelleflerin Mükellef e-Posta İletişim Sistemi (MEİS) üzerinden e-posta ile doğrudan vergi dairesi personeli ile iletişime geçebilecekleri bir platform oluşturmuştur.

Gelir İdaresinin 2025 Faaliyet Raporunda yer alan bilgilere göre; MEİS üzerinden 2025 yılında 14.347 tane e-posta ile mükellef kendi vergi dairesi ile kolaylıkla iletişime geçerek sorularına cevap almıştır. Gelir İdaresinin internet sayfasında Temmuz/2026’da yayınlanan 2026 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunda yer alan verilere göre ise; mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesiyle kolay ve hızlı şekilde iletişime geçmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya alınan Mükellef e-Posta İletişim Sistemi üzerinden, Sistemin hizmete açıldığı 20/10/2023 tarihinden itibaren toplam 52.261, Ocak-Haziran 2026 döneminde 8.403 e-posta alınmış olduğu belirtilmiştir.

Ancak mevcut gelir ve kurumlar vergisi mükellef sayısını dikkate aldığımızda Mükellef e-Posta İletişim Sistemini kullanan mükellef sayısı çok azdır. Bu durumun bir sebebi de mükelleflerin hala yüz yüze iletişimi veya telefonla iletişimi tercih etmesinden kaynaklanmaktadır.

MEİS’in sağlıklı yürütülebilmesi ve mükelleften gelen e postanın kurumsal yazışmalardan ayırt edilebilmesi ve aynı zamanda mükellefe en kısa sürede cevap verilebilmesi için vergi dairelerinin hâlihazırda kullanmış oldukları kurumsal e-posta adreslerinin dışında sadece mükelleflerin kullanımı için özel olarak vergi dairelerine ikinci bir e-posta adresi tanımlanarak Gelir İdaresinin internet sayfasında yer alan MEİS butonuna eklenmiştir.

Gerçekten de bazen mükellefler büyük şehirlerde trafik yoğunluğunda fiziki olarak vergi dairesine gitmeden işlemleri hakkında bilgi almak isterler. Vergi dairesindeki iş süreçleri hakkında tarh dosyasına bakan uzmandan, müdürü yardımcısından veya vergi dairesi müdüründen bilgi almak için vergi dairelerinin santralı üzerinden ilgili kişiye ulaşmak telefon yoğunluğu nedeniyle bazen mümkün olmayabilir.

İşte Gelir İdaresi mükellef odaklı hizmet anlayışı kapsamında; mükelleflerin ve meslek mensuplarının iş süreçleri hakkında daha kolay ve hızlı bilgi almalarını sağlamak için telefonla iletişime alternatif bir iletişim sistemi kurmuştur. Mükellef e-Posta İletişim Sistemi’nin temel hedefi mükelleflerin doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesidir.

Mükellefler vergi daireleri ile iletişime geçerek vergisel işlem ve süreçler hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşabilecekleri gibi elektronik uygulamalar hakkında tereddüt ettikleri konularda da destek alabilmektedirler. Bu sistem ile mükellefler beyannamelerin nereye nasıl verileceği, vergi borçlarının nasıl ödeneceği, haczin kaldırılması, borcu yoktur yazısının nasıl alınabileceği, iade süreci ve yoklama süreçleri gibi birçok konuda doğrudan bağlı olduğu vergi dairesi çalışanları ile iletişime geçebilmektedir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu vergi mahremiyetini ihlal edecek bilgiler Mükellef e-Posta İletişim Sistemi kapsamında cevaplanmamaktadır. Mükelleflerden gelen vergi dairesi birimlerinin/servislerinin görev alanına girmeyen, vergi mevzuatına ilişkin yazılı bilgi, özelge veya elektronik başvuru gerektiren ya da personel şikayeti gibi içeriğe sahip olan e-postalar değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Her türlü koordinasyonun Gelir İdaresi Başkanlığında Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Mükellef e-Posta İletişim Sistemi mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olan 81 il defterdarlığına bağlı tüm vergi dairesi müdürlüklerine en kısa sürede ulaşmasını sağlamakta ve her birim tarafından kurumsal bütünlüğe uygun olarak mükelleflere en geç beş gün içinde cevap verilmektedir.

Örneğin Ankara’da Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olan bir gelir vergisi mükellefi, diyelim ki tüm vergi borçlarını ödedi ve banka, gayrimenkul veya taşıtı üzerindeki haczin kaldırılmasını istiyor. Gelir İdaresinin resmi internet sayfasında “gib.gov.tr” de yer alan MEİS kısmına tıklandığında aşağıda yer alan ekran gelmektedir. Kızılbey Vergi Dairesinin adına kayıtlı “meis.kizilbeyvd@gelirler.gov.tr” adresine talebini e-posta attığında en kısa sürede işlemi yapılarak kendisine geri bildirim yapılmaktadır.

Ekranda il seçimi yapıldıktan sonra o ildeki tüm vergi daireleri gelmekte ve mükellef kendi vergi dairesini seçmek suretiyle e-posta adresine mail atacaktır. E-posta adresine tıklandığında, varsayılan program seçilmemesi vb. durumlar sebebiyle e-Posta gönderme ekranı (outlook, gmail) açılmıyor ise vergi dairesinin adresini kopyalayarak kendi e-Posta uygulaması aracılığıyla gönderebilir.

Gerçekten de mükellefler, vergi dairesine gitmeden Mükellef e-Posta İletişim Sistemi üzerinden vergisel işlemler ve süreçler hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşabilmektedir. Mükellefler; beyannamelerin nereye nasıl verilebileceği, beyana dayanan borçların ödenmesi, MTV/TPC gibi borçların nasıl ödenebileceği, borcu yoktur yazısının nasıl alınabileceği, haczin kaldırılması, iade süreçleri, yoklama süreçleri, elektronik uygulamaları nasıl kullanabilecekleri gibi konularda doğrudan bağlı oldukları vergi dairesinden bilgi alabilmektedirler.

Bu nedenle, özellikle büyükşehirlerde trafiğin yoğun olması nedeniyle mükellefler tarafından vergi dairesine gitmek zaman alıyor veya telefonla ulaşmakta sıkıntı yaşanıyorsa internet ortamında Mükellef e-Posta İletişim Sistemi üzerinden vergi dairelerine e-posta göndermek suretiyle vergisel işlem süreçleri hakkında kısa sürede bilgi almaları mümkün bulunmaktadır. Eminim ki bu MEİS üzerinden vergi dairesi ile iletişim kuran mükellefler bu hizmetten son derece memnun kalacaklardır.

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