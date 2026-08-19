İmalat Sanayi Yatırımları Için Kurumlar Vergisi Oranındaki Düşüş, Vergi Indirimi Desteğini Zayıflattı

Leasing yerine yatırım kredisi kullanılabilmesi halinde makine desteğinden yararlanmak mümkün olacak iken, daha doğru finansman yöntemi tercih edildiği için mağduriyet oluşmaktadır

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Leasing yerine yatırım kredisi kullanılabilmesi halinde makine desteğinden yararlanmak mümkün olacak iken, daha doğru finansman yöntemi tercih edildiği için mağduriyet oluşmaktadır

Yatırım teşvik sistemi teşviğe bağlanmış tüm yatırımlar için konusuna göre %20-50 aralığında vergi indirimi öngörmektedir. Bununla birlikte, kurumlar vergisinin imalatçı işletmeler için önümüzdeki yıldan itibaren %12,5 oranında uygulanacak olması bu desteğin etkisini oldukça zayıflatmıştır.

Yeni teşvik sisteminde vergi indirim oranının %60 ile sınırlandırılması, yeterli düzeyde vergiye tabi kazanç oluşmasının zaman alacak olması, 10 yıl içinde destekten yararlanma sınırlaması desteği zayıflatan diğer etmenler. Hele ki, asgari %10 Global Vergi Oranı uygulamasına tabii işletmeler için desteğin tamamen anlamsızlaştığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, vergi indirimi desteğinin imalatçılar için sınırlı bir ekonomik fayda sağladığı ve anlamını büyük ölçüde yitirdiği açıktır.

Vergi indirimi desteğine alternatif olarak makine hibe desteği

Diğer yandan, 9903 sayılı Karar ile vergi indirimi desteğine alternatif olarak kullanılabilecek yeni bir teşvik unsuru sisteme dahil edilmiştir: Makine hibe desteği. Destek, makine-teçhizat harcamalarının %25’inin yatırımcıya doğrudan hibe olarak ödenmesine yöneliktir. Yatırım aşamasında doğrudan maliyet avantajı sağlaması yönüyle önemli bir destektir.

Ancak, bu destek (1) Sadece belirli nitelikteki yatırımlar için sağlanmakta, (2) destek yatırım harcamasının yapıldığı yıl içerisinde değil, izleyen yılda ilerleme raporuna istinaden sağlanmaktadır. Yani enflasyonist ortamda nominal tutar olarak hesaplanan desteğin reel değeri zaten azalmaktadır.

Dahası, finansal kiralama (leasing) ile gerçekleştirilen teminler için pratikte bu destekten yararlanmak mümkün görünmemektedir.

Finansal kiralama, limit-teminat sınırlamaları nedeniyle günümüz piyasa koşullarında yatırımcılarca en çok tercih edilen finansman yöntemidir. Mevzuat, finansal kiralama yoluyla temin edilen makinenin hibe desteğinden yararlanmasına engel bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, makine hibe desteği hesaplamasında teşvik uygulama tarafı fatura bedelini esas almak durumunda. Finansal kiralama işlemlerinde makine mülkiyetinin devrini sağlayan nihai fatura iz bedeli (sembolik tutar) üzerinden düzenlenmektedir. Kayda değer bir makine hibe desteği ödenmesi fiilen mümkün olamayacaktır.

Bu teknik engelin aşıldığını ve makine desteğinin amortismana tabi toplam makine bedeli esas alınarak hesaplandığını kabul edelim. Finansal kiralama geri ödemesi en az üç ila dört yıllık bir süreye yayılmaktadır ve destek yatırım harcamasını izleyen yılda ödenmektedir. Yani ödeme dört, beş yılı bulacaktır. Nominal makine bedelini esas alan destek, enflasyon ile aşınacak ve anlamsızlaşacaktır.

Özetle, leasing yerine yatırım kredisi kullanılabilmesi halinde makine desteğinden yararlanmak mümkün olacak iken, daha doğru finansman yöntemi tercih edildiği için mağduriyet oluşmaktadır.

Finansal kiralama işlemlerinde yatırımcının zaten bir faiz külfetine katlandığını, en azından yıllık olarak gerçekleştirilmiş olan geri ödemeler üzerinden destek sağlanması için düzenleme yapılmasının uygun olacağını değerlendiriyorum.

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