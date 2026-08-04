Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde yapılan değişiklikle, tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmış, teminatsız tecil tutarı ise bir milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir. Anılan Kanunun Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tutar on milyon Türk lirasına yükseltilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yapılan düzenleme ile 31/08/2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek tecil işlemlerinde uygulanacak tecil faizi oranı %39'dan %29'a indirilmiş, aynı tarihe kadar yapılacak tecil başvurularında çok zor durum değerlendirmesinde esas alınan likidite oranına ilişkin üst sınır uygulaması da kaldırılmıştır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen tecil müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak borçlarını ödemelerine imkân tanımak ve Kurum alacaklarının bir an önce tahsilini sağlamak amacıyla çok zor durum tespitinde kullanılan likidite oranına ilişkin 1,00 üst sınırı, 31/08/2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvuruları bakımından uygulanmayacaktır.

Buna göre, 31/08/2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında, 36 aydan daha fazla taksitle ödeme talebinde bulunanlardan çok zor durum raporu ve mali durum bildirim formu istenecek, 36 ay ve daha kısa sürede ödeme talebinde bulunanlardan ise bu belgeler istenmeyecektir.

SGK, 19 Haziran 2026 tarihi ve sonrasında tecil başvurusunda bulunmasına rağmen likidite oranının 1,00'ın üzerinde olması nedeniyle talepleri kabul edilmeyen borçluların yeniden tespit edilmesini istemiştir. Ayrıca, 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek başvuru süresi dikkate alınarak, işverenlerin sağlanan tecil kolaylıklarından yararlanabilmeleri amacıyla meslek odaları ve ilgili kurumlar aracılığıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve borçluların son başvuru tarihinden önce tecil başvurusunda bulunmaları konusunda etkin şekilde yönlendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

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