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22 July 2026

Налогообложение Электронных Услуг В Турции

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GRATA International

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В соответствии с налоговым законодательством Турции услуги, предоставляемые через интернет или электронную сеть без физического вмешательства...
Turkey Tax
Adil Ali Ceylan,Gülendam Tüylüoğlu,Esra Dicle
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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

В соответствии с налоговым законодательством Турции услуги, предоставляемые через интернет или электронную сеть без физического вмешательства — такие как программное обеспечение, цифровой контент и доступ к базам данных — рассматриваются как электронные услуги. Хотя соответствующие общие уведомления по НДС (VAT communiqués) содержат общую рамку и примеры, отнесение конкретной цифровой бизнес-модели к данной категории зависит исключительно от обстоятельств конкретного случая. Неправильная квалификация услуги создает существенный риск применения к компании неверного налогового режима. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства настоятельно рекомендуется проведение детального юридического анализа конкретных услуг.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Да, иностранные компании, не имеющие места ведения деятельности или юридического центра в Турции, обязаны зарегистрироваться в качестве «специального плательщика НДС» (VAT No. 3) в отношении электронных услуг, предоставляемых физическим лицам, не зарегистрированным в качестве плательщиков НДС (B2C). Однако в отношении услуг, оказываемых бизнесу (B2B), применяется механизм обратного начисления (reverse charge), который может исключать необходимость прямой регистрации.

Определение надлежащего налогового механизма требует проведения детального юридического анализа операционной модели компании с целью предотвращения существенных налоговых рисков и обязательств.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В соответствии с Законом о налоге на добавленную стоимость, если услуга используется на территории Турции, местом оказания услуги считается Турция, что предоставляет право на налогообложение турецкому государству. В отношении электронных услуг такие критерии, как IP-адрес клиента, адрес выставления счета либо платежный инструмент, связанный с Турцией, как правило, являются достаточными для возникновения налоговых обязательств.

Проверка того, насколько указанные критерии локализации соответствуют технической инфраструктуре вашей компании, требует профессиональной юридической оценки для предотвращения налоговых споров, связанных с определением юрисдикции.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Стандартная ставка налога на добавленную стоимость в Турции для электронных услуг составляет 20%. В то время как отдельные цифровые услуги, такие как дистанционное обучение, могут облагаться по сниженной ставке 10%, большинство цифрового контента и электронных публикаций (например, электронные книги) подлежат обложению по стандартной ставке. Определение юридически корректной ставки на основании точного кода вашей услуги является необходимым для оптимизации затрат и предотвращения существенных налоговых санкций.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

В соответствии с налоговым законодательством Турции, как правило, не предусмотрено минимального порога оборота, освобождающего компанию от регистрации в целях уплаты НДС при осуществлении облагаемой деятельности на территории Турции. Иностранные поставщики, оказывающие электронные услуги лицам, не зарегистрированным в качестве плательщиков НДС в Турции, могут быть обязаны зарегистрироваться в качестве специального плательщика НДС (VAT No. 3) независимо от размера оборота. Вместе с тем отдельные пороговые значения могут применяться в рамках иных налоговых режимов, включая налог на цифровые услуги (Digital Services Tax, DST). Поскольку обязанность по регистрации зависит от характера услуг, категории клиентов (B2B/B2C) и структуры бизнеса, настоятельно рекомендуется проведение индивидуального юридического анализа во избежание налоговых рисков и административных санкций. 

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Поставщики электронных услуг, осуществляющие деятельность в Турции, могут подпадать под обязанности по периодической подаче деклараций по НДС, уплате налогов, выставлению счетов и ведению учета. Иностранные поставщики электронных услуг, зарегистрированные в рамках режима специального плательщика НДС, как правило, обязаны подавать декларации по НДС в электронном виде и уплачивать соответствующий налог в установленные сроки. В зависимости от операционной модели компании также могут возникать дополнительные обязательства, связанные с электронным документооборотом, бухгалтерским учетом, налогом у источника выплаты и налогом на цифровые услуги (Digital Services Tax). Несоблюдение процедурных требований может повлечь налоговые проверки и административные санкции, в связи с чем рекомендуется проведение комплексного анализа налогового соответствия с учетом особенностей бизнес-модели компании. 

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Услуги, предоставляемые через маркетплейсы и цифровые платформы, могут повлечь отдельные налоговые последствия как для непосредственного поставщика услуг, так и для оператора платформы-посредника. В зависимости от структуры сделки налоговые органы Турции могут рассматривать платформу либо как посредника, либо, в отдельных случаях, как лицо, непосредственно оказывающее услугу. Соответственно, применение НДС, обязанностей по удержанию налога и налога на цифровые услуги (Digital Services Tax) может существенно различаться в зависимости от договорной модели, порядка выставления счетов и механизма приема платежей. С учетом усиления регулирования платформенной экономики проведение детального юридического и налогового анализа является необходимым для корректного определения налоговых обязательств и требований по соблюдению законодательства. 

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Несоблюдение налогового законодательства Турции в сфере электронных услуг может повлечь существенные финансовые и юридические последствия, включая доначисление налогов за прошлые периоды, начисление процентов за просрочку, штрафы за налоговые потери и процессуальные штрафы. В случаях отсутствия регистрации, неправильного применения НДС либо ненадлежащего выставления счетов и подачи отчетности налоговые органы могут инициировать проверки и применить значительные административные санкции. Иностранные поставщики электронных услуг также могут столкнуться с репутационными и операционными рисками при ненадлежащем исполнении налоговых обязательств в Турции. С учетом сложности и постоянного развития правил налогообложения цифровых услуг в Турции рекомендуется проведение превентивного юридического и налогового анализа для минимизации потенциальных рисков и ответственности. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Authors
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Adil Ali Ceylan
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Gülendam Tüylüoğlu
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Aigerim Sabit Bikmaz
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Esra Dicle
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