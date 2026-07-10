Biletle Girilen Yerlerde Belli Yaşın Altında Olanlardan Eğlence Vergisi Alınmayacaktır

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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca biletle girilen bazı yerlerde bilet bedeliyle birlikte aşağıdaki tarifeye göre eğlence vergisi alınmaktadır:



1. Yerli film göstermelerinden %10

2. Yabancı film göstermelerinden % 10

3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan % 0

4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden % 10

5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden % 20



7587 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe giren 14. Maddesi ile (RG: 01.07.2026/33297) Kanunun “İstisna ve Muaflıklar” başlıklı 19. Maddesine eklenen fıkra uyarınca, 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış kişilere düzenlenen biletler için bu verginin alınmayacağına hükmedilmiştir.



Uygulamanın ne şekilde yürütüleceği konusunda bir tebliğ düzenlemesi yapılması gerekmekte ve beklenmektedir.

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