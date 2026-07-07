Vergi Borçlarının Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme Yayımlandı

16 Haziran 2026 tarihli ve 33277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 20) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip edilen kamu alacaklarının daha düşük faiz oranlarıyla tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

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16 Haziran 2026 tarihli ve 33277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 20) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip edilen kamu alacaklarının daha düşük faiz oranlarıyla tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğ, özellikle nakit akışı yönetiminde zorluk yaşayan mükelleflere yönelik önemli ödeme kolaylıkları içermektedir.

Düzenleme ile belirli şartları sağlayan mükelleflere, mevcut tecil uygulamalarına kıyasla daha avantajlı faiz oranlarıyla ve uzun vadeli ödeme planları çerçevesinde vergi borçlarını yapılandırma imkânı tanınmaktadır.

Düzenleme Kapsamındaki Alacaklar

Tebliğ kapsamında, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip edilen kamu alacakları yer almaktadır.

Bununla birlikte;

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),

2026 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergiler,

Bu alacaklara bağlı belirli vergi cezaları ve fer'i alacaklar

düzenleme kapsamı dışında bırakılmıştır.

Başvuru Süreci

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular vergi dairelerine yazılı olarak yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecektir.

Tebliğ kapsamında mükelleflerin vergi dairesine olan tüm borçları için başvuruda bulunmaları öngörülmüş olup, birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin her vergi dairesine ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir.

72 Aya Kadar Taksitlendirme İmkânı

Tebliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, belirli mükellefler bakımından oldukça uzun vadeli ödeme imkânı sağlamasıdır.

Borçların taksit sayısı;

Mükellefin mali durumu,

Likidite oranı,

Alacağın türü,

Borçlunun hukuki statüsü

esas alınarak belirlenecektir.

Özellikle likidite oranı düşük olan mükellefler bakımından 72 aya kadar, diğer bazı mükellef grupları bakımından ise 48 aya kadar taksitlendirme imkânı öngörülmektedir. Ayrıca belediyeler, il özel idareleri ve bunların iştirakleri bakımından da 72 aya kadar taksitlendirme imkânı tanınmıştır.

Bununla birlikte KDV ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaynaklı borçlar bakımından daha kısa vadeli bir ödeme planı benimsenmiş ve bu alacaklar için azami 12 taksit öngörülmüştür.

Tecil Faizi ve Teminat Uygulaması

Tebliğ kapsamında yapılandırılan borçlar için yıllık %29 tecil faizi uygulanacaktır. Bu oran, genel tecil uygulamalarında uygulanan faiz oranlarına kıyasla daha avantajlı bir finansman imkânı sağlamaktadır.

Teminat bakımından ise;

10 milyon TL'ye kadar olan kamu alacakları için teminat aranmayacak,

10 milyon TL'yi aşan borçlarda aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecektir.

Hâlihazırda Tecilli Borçlar İçin Getirilen İmkân

Tebliğ yalnızca yeni başvuruları değil, hâlihazırda tecil edilmiş ve ödeme planına uygun şekilde ödenmeye devam edilen borçları da kapsamaktadır.

Bu kapsamda mükellefler, belirli şartlar altında mevcut ödeme planlarını yeni düzenleme kapsamında yeniden yapılandırabilecek ve kalan borçları bakımından Tebliğ ile getirilen avantajlı koşullardan yararlanabilecektir.

Sonuç

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 20), kamu alacaklarının tahsilinde kullanılan tecil ve taksitlendirme mekanizmasına ilişkin önemli kolaylıklar getirmektedir. Özellikle uzun vadeli ödeme imkânı, düşük tecil faizi ve elektronik başvuru süreçleri dikkate alındığında düzenlemenin nakit akışı yönetimi açısından mükelleflere önemli bir esneklik sağlaması beklenmektedir. Tebliğden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru süreleri, taksitlendirme koşulları ve kapsam dışındaki alacaklar bakımından durumlarını dikkatle değerlendirmeleri önem taşımaktadır. Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür ve Tebliğ, 11 Haziran 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

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