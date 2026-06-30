Teci̇l İşlemleri̇nde Deği̇şi̇kli̇k Konulu 2026/15 Sayili Genelge Yayimlandi

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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2026 tarihli ve Tecil İşlemlerinde Değişiklik Konulu 2026/15 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.
04/06/2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 13/06/2026 tarihli ve 33279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tecil süresi azami 36 aydan 72 aya yükseltilmiştir.
Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir
16/06/2026 tarihli ve 33282 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile, 31/08/2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında uygulanacak yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürülmüştür.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2026 yılı Haziran (dahil) öncesi ay/dönemlere ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31/08/2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilebilecektir.
Borçluların 31/08/2026 (dahil) tarihine kadar, borçlarının takip edildiği SGK ünitesine tecil talep formu ve durumlarına uygun ek belgelerle başvurmaları gerekmektedir.
Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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