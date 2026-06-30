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30 June 2026

Teci̇l İşlemleri̇nde Deği̇şi̇kli̇k Konulu 2026/15 Sayili Genelge Yayimlandi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Turkey's Social Security Institution has announced significant changes to debt deferral procedures, extending maximum deferral periods from 36 to 72 months and reducing annual deferral interest rates from 39% to 29% for applications submitted by August 31, 2026. The new regulations also raise the debt amount eligible for deferral without collateral to 10 million TL, affecting employers and self-employed individuals with outstanding social security premiums and administrative fines.
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2026 tarihli ve Tecil İşlemlerinde Değişiklik Konulu 2026/15 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 04/06/2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 13/06/2026 tarihli ve 33279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tecil süresi azami 36 aydan 72 aya yükseltilmiştir.

Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir

16/06/2026 tarihli ve 33282 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile, 31/08/2026 tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında uygulanacak yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürülmüştür.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler  ile  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  kapsamındaki  sigortalılık  statülerinden kaynaklanan  2026  yılı  Haziran  (dahil)  öncesi  ay/dönemlere  ilişkin  sigorta  primleri,  işsizlik  sigortası primleri,  31/08/2026  tarihine  kadar  tebliğ  edilmiş  ve  kesinleşmiş  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilebilecektir.

Borçluların 31/08/2026 (dahil) tarihine kadar, borçlarının takip edildiği SGK ünitesine tecil talep formu ve durumlarına uygun ek belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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