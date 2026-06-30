Vergi̇ Dai̇resi̇ne Borcu Olanlara Uzun Vadeli̇ Taksi̇tlendi̇rme İmkani

Özet: 7582 sayılı Kanunla, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan tecil hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra, 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla teminatsız tecil uygulamasına konu alacak tutarı 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Son olarak, 16/6/2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği ile tecil ve taksitlendirme uygulaması kapsamında borçluların, 31.08.2026 tarihine kadar yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük oranda faiz alınması suretiyle vergi dairesine olan borçların taksitlendirilerek ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Tecil, 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Seri:B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği, %29 tecil faizi, teminatsız/teminatlı tecil, tecil süresi, borcu yoktur yazısı.

1. Amme Alacaklarının Tecil Hükümlerinden Yararlanarak Ödenmesi İçin Yapılan Yasal Ve İdari Düzenlemeler

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan tecil müessesesi; mükelleflere ödenmeyen borçları nedeniyle icra takibi yapılmaması, mükellef ile Devlet arasındaki güven ilişkisi yeniden tesis edilerek vergiye gönüllü uyumun artırılması ve bu suretle kamu gelirlerinde süreklilik sağlanması amacına yönelik bir uygulamadır.

TBMM'de kabul edilen 21/5/2026 tarihli ve 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 04/06/2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7582 sayılı Kanunla çeşitli vergi kanunlarında çok önemli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

7582 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca azami 36 ay olan tecil süresi 72 aya çıkarılmış, teminatsız tecil uygulamasına konu olacak alacak tutarı ise 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklik, Kanunun yayım tarihi olan 04.06.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan yasal düzenlemenin ardından, 13/6/2026 tarihli ve 33279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla teminatsız tecil uygulamasına konu olabilecek alacak tutarı 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Diğer taraftan, 16/6/2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme uygulaması kapsamında borçluların belirli bir süre içinde yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük oranda faiz alınması suretiyle vergi dairesine olan borçlarının taksitlendirilerek ödeyebilmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda tecil edilen borçlara yıllık %39 yerine %29 tecil faizi uygulanacaktır.

Amme alacaklarının tecil edilebileceği sürenin artırılması ve teminatsız tecil tutarının on milyona yükseltilmesi ile kamuya borcu olanlara cebri takibat süreçleri ile karşılaşmadan borçlarını daha rahat bir şekilde ödeme imkanı sağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme, kamuya birikmiş borcu olan ve Devletten yapılandırma bekleyen mükellefler için son derece yararlı olmuştur. Vergi dairesine borcu olan mükellefler tecil ve taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılması ve teminatsız tecil tutarının on milyon liraya yükseltilmesi ile bu imkandan yararlanmak suretiyle birikmiş borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebileceklerdir.

Özetle, borçluların 31.08.2026 tarihine kadar yapacakları başvuru üzerine, %39 olan cari tecil faiz oranından daha düşük bir şekilde %29 oranında faiz alınması suretiyle vergi dairesine olan borçlarının uzun vadeli olarak taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân sağlayan çok önemli bir düzenleme uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

2. Vergi Dairesine Olan Borçların Düşük Oranlı Tecil Faizi İle Uzun Taksitler Halinde Ödeme İmkanının Usul Ve Esasları

Gerçekten de önce 7582 sayılı Kanun, sonra 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ardından Seri: B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanmak isteyen borçluların, vergi dairesine olan borçlarını düşük tecil faizi ve uzun süreli taksitler halinde ödemelerine büyük bir imkan sağlanmıştır. Konunun daha kolay bir şekilde okunması ve anlaşılabilmesi için anılan tahsilat genel tebliğinde yapılan açıklamalar kapsamında kısa başlık ve cevapla anlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Tecil Kapsamına Giren/Girmeyen Borçlar

Tecil ve taksitlendirme kapsamına, 5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde Tebliğin yayımlandığı 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları girmektedir.

Ancak, özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi, bu vergilere bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları ile söz konusu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları tecil kapsamına girmemektedir.

Başvuruların 31.08.2026 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir

Borçluların, tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilmeleri için durumlarına uygun Tebliğ ekindeki dilekçe (EK:1, 2) ile 31/8/2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Birden fazla vergi dairesine borcun bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

Borçlular daha önce tecil edilmiş borçları için de yeni tecil imkânından yararlanabilecektir. Ayrıca, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla değerlendirme aşamasında olan tecil talepleri için de yeni tecil imkânından yararlanmak mümkündür.

Tebliğden yararlanmak için süresinde yapılmayan başvurular ile vadesi 5/6/2026 tarihinden sonra olan alacaklara ilişkin yapılan tecil başvuruları, Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, bu başvurular, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Başvuruların Yapılacağı Yerler/Başvuruların Değerlendirilmesi/Ödeme Planı

Başvurular; Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, borçlu olunan vergi dairesine doğrudan başvurarak veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak da yapılabilir.

Tebliğ kapsamında yapılacak tecil başvuruları, borç tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürleri tarafından değerlendirilerek Tebliğde yer alan açıklamalara göre sonuçlandırılacaktır.

Tecil edilen borçlara ilişkin ödeme planları; bağlı bulundukları vergi dairelerinden, başvurdukları herhangi bir vergi dairesinden imza karşılığı elden, gerekli şartların bulunması hâlinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden alınabilecektir.

Borçluların Vergi Dairesine Olan Tüm Borçları İçin Başvuru Yapmaları Gerekir

Borçluların, vergi dairesine olan Tebliğ kapsamındaki tüm borçları için tecil talebinde bulunmaları zorunludur. Borçların yalnızca bir kısmı için tecil başvurusunda bulunulması mümkün değildir.

Tecil Edilen Borçların Taksit Süreleri

Tecil edilen borçlar, ilk taksiti Eylül/2026 ayında başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenecektir. Borçlara uygulanacak taksit sayısı ise; borçlunun çok zor durum haline, tecile konu alacağın türüne ve borçlunun hukuki statüsüne göre belirlenecektir.

Çok zor durum haline göre taksit sayısı: 16/6/2026 tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin aşağıda belirtilen likidite oranlarına göre taksitlendirilerek ödenecektir.

Likidite oranının 0,50 veya 0,50'den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte Likidite oranının 0,50'den küçük ve 0,30'dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte Likidite oranının 0,30 veya 0,30'dan küçük olması durumunda 72 eşit taksitte

Bunlar dışında kalan tüm borçluların borçları 48 eşit taksitte ödenecektir.

Alacak türüne göre taksit sayısı: Borçluların katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecektir.

Borçluların katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecektir. Borçluların hukuki statüsüne göre taksit sayısı: İl özel idareleri, Belediyeler, Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişiler kapsamdaki tüm borçlarını 72 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

İl özel idareleri, Belediyeler, Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişiler kapsamdaki tüm borçlarını 72 eşit taksitte ödeyebileceklerdir. Borçluların Daha Az Taksitte Ödemeyi Talep Edebilmesi

Borçlular, Tebliğde belirlenen taksit sayılarından daha az sayıda taksit ile ödemeyi tercih edebilecektir.

Borçlunun Zor Durum Halinin Tespitinin Yapılması

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda" olup olmadıklarının tespitinde likidite oranları kullanılmakta ve bu oranlar sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süreleri belirlenmektedir.

Uygulanacak Tecil Faizi Oranı

Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara yıllık %29 oranında tecil faizi uygulanacaktır. Bilindiği üzere tecil faiz oranı, 13.11.2025 tarihinden bu yana %39 (yıllık faiz oranı) olarak uygulanmaktaydı.

Tecil Kapsamındaki Borçların Toplam Tutarının Hesaplanması

Başvuruda bulunan borçluların gecikme zammı uygulanması gereken borçlarının asıllarına, vade tarihinden tecil talep tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanacak ve toplam borç tutarı belirlenecektir. Ancak, alacak aslına ilişkin olarak özel kanunlarında gecikme zammı dışında farklı bir fer'i alacak uygulanacaksa, tecil talep tarihine kadar ilgili mevzuata göre söz konusu fer'i alacak hesaplanacaktır.

Taksit Tutarları ve Tecil Faizinin Hesaplanması

Toplam borç tutarı, taksit sayısına bölünerek taksit tutarları hesaplanacaktır. Taksit tutarlarına uygulanacak tecil faizi ise hazırlanan ödeme planlarında ayın son günü esas alınarak hesaplanıp gösterilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi mümkün olup bu durumda tecil faizi ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Tecil İşlemlerinde Teminat Uygulaması

6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan teminat hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, 10 milyon TL ve altında olan amme alacakları için teminat aranmayacaktır. 10 milyon TL'nin üstünde olan amme alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat alınacaktır.

Teminatsız tecil imkanının 10 milyon TL olarak belirlenmesi vergi dairesine borcu olan büyük bir mükellef kitlesini rahatlatmış bulunmaktadır. 10 milyona kadar borcu olanlar teminat vermeden borçlarını tecil ve taksitlendirmeden yararlanarak aylık taksitler halinde uzun süreler halinde ödeyebileceklerdir.

Tecil Edilen Borçların Süresinde Ödenmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler

Tecil edilen borçlara ilişkin taksitlerin (tecil faizi dâhil) ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak, bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen her bir taksitin, takip eden taksit ödeme süresi içinde, ödeme tarihi esas alınarak hesaplanacak tecil faizi ile birlikte ödenmesi şarttır.

Eğer süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit son taksit ise, bu tutarın son taksit ödeme süresini takip eden ayın sonuna kadar, ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacak tecil faiziyle birlikte ödenmesi gerekir. Bu şekilde ödeme yapılmaması halinde tecil ihlal edilmiş olur ve tecile konu amme alacakları takip edilir.

Amme Borcunun Ödenmesinden Sorumlu Olan Kişiler de Bu Düzenlemeden Yararlanabilir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlardaki sorumluluk düzenlemeleri kapsamında; mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler gibi amme borcunun ödenmesinden sorumlu kişiler, sorumlu oldukları tutar için Tebliğ hükümlerinden yararlanabilecektir.

Adi ve Kollektif Şirket Ortakları Bu Düzenlemeden Yararlanabilir

Adi ve kollektif şirketlerin ortakları, şirket borçlarının tamamından müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortakların da sorumlu oldukları söz konusu borçlar için Tebliğden yararlanmaları mümkün olup vergi dairesine yazılı başvuru yapılması gerekir.

Tecilden Yararlanan Borçlu Borç Durumunu Gösteren Belgeyi Alabilecektir

Taksitlendirilen borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için, tecil edilen borç tutarının (tecil faizi hariç) en az %10'unun ödenmiş olması gerekmektedir.

Motorlu Taşıtlara İlişkin Borçların Tecili

Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmeleri için, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı üzerinden başvuruda bulunmaları zorunludur.

Motorlu taşıtlara ilişkin; motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik idari para cezaları ile mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'iler tecil edilebilir.

Motorlu taşıta ilişkin fenni muayene izin belgesi veya uçuşa elverişlilik belgesi alınmasında, tecil ihlal olmadığı sürece, motorlu taşıtlara ilişkin tecil edilmiş borçlar dikkate alınmaz. Ancak, motorlu taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için, bu taşıtlara ilişkin tecil edilen borçların tamamının ödenmiş olması zorunludur.

Konu Hakkında Gelir İdaresince Yayınlanan Rehber ve İnfografik

Gelir İdaresi tarafından konu hakkında hazırlanan "Vergi Dairesine Olan Borçların Düşük Oranlı Tecil Faizi ile Taksitlendirilmesi Rehberi" ile konuya ilişkin infografik internet sayfasında yayınlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, borçluların konuya ilişkin her türlü soruları için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 aramaları da mümkün bulunmaktadır.

3. Sonuç

16/6/2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme uygulaması kapsamında borçluların 31/8/2026 tarihine kadar yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük olarak %29 oranında tecil faizi alınması suretiyle vergi dairesine olan borçlarının taksitlendirilerek ödeyebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Yapılan yasal ve idari düzenlemeler ile vergi dairesine borcu olanlara gerçekten çok fazla imkan ve kolaylık sağlamaktadır. Tecil ve taksitlendirmede %39 olan tecil faizi %29'a düşürülmüş, teminatsız tecil tutarı 1 milyondan 10 milyona çıkarılmış ve taksit imkanları 36, 48, 72 aylar arasında uygulanmak suretiyle borcu olanlara ödemek için uzun süreli taksit imkanı getirilmiştir. Çok fazla kolaylık getiren bu tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen borçluların 31/8/2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKÇA