Vergi Dairesine Olan Borçlarin Ödenmesinde Önemli Bir Firsat (Seri: B/Sira No:20 Tahsilat Genel Tebliği)

Seri:B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği ile (RG: 16.06.2026/33282), 5/6/2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları için bir defaya mahsus olmak üzere oldukça avantajlı bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir.

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Seri:B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği ile (RG: 16.06.2026/33282), 5/6/2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları için bir defaya mahsus olmak üzere oldukça avantajlı bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir.



Diğer yandan 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG:13.06.2026/33279) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesinde yer alan teminat aranmayan borç tutarı 1.000.000 TL den 10.000.000 TL ye yükseltilmiştir.

Tebliğ düzenlemesi oldukça açık olup ayrıca bir izahata ihtiyaç göstermemekle birlikte önemli başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kapsama 5/6/2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları girmekle birlikte özel tüketim vergisi ve 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve bu vergilerin beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları bu Tebliğin kapsamı dışındadır. Kapsam dahilinde olan tüm borçlar için başvuru yapma şartı getirilmiş olup, kısmi başvurular kabul edilmeyecektir. Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, başvuru şartı aranmaksızın tecil müracaat tarihlerinden, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ise yıllık %29 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları için mükelleflerin bu Tebliğ ile belirlenen tecil sürelerinden yararlanmak istemeleri halinde, 31/8/2026 tarihine kadar müracaat ederek kalan taksit tutarlarının bu Tebliğ kapsamında tecilini talep etmeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak için Tebliğ ekindeki dilekçeler (EK:1, 2) ile 31/8/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru borçlu olunan her bir vergi dairesine ayrı ayrı yapılmalıdır. Ödemeler Eylül 2026 tarihi ilk olmak üzere, belirlenen taksit sayısına göre aylık eşit taksitler halinde yapılacaktır. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilenler için, normal oran olan yıllık %39 yerine yıllık %29 oranı uygulanacaktır. Taksit sayısı borçlunun çok zor durum haline göre belirlenecektir.

Buna göre bilanço esasına veya işletme esasına tabi mükelleflerde likidite oranının;



- 0,50 veya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte,

- 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte,

- 0,30 veya 0,30’dan küçük olması durumunda 72 eşit taksitte, ödenecektir.

Bilanço veya işletme esasına tabi olmayan mükellefler için taksit sayısı çok zor durum halinin kanıtlanmasına ihtiyaç olmaksızın 48 olacaktır.



Seri:A No:1 tahsilat Genel Tebliği uyarınca bilanço esasına tabi mükelleflerde likidite oranı aşağıdaki gibi belirlenmektedir:

Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

İşletme esasına tabi mükelleflerde ise likidite oranı aşağıdaki gibi belirlenmektedir:

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar

Ancak yukarıdaki oranlara bakılmaksızın banka ve sigorta muameleleri vergisi ve katma değer vergisi borçları için taksit sayısı 12 olacaktır.

İl özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamındaki her nev’iden olan tüm borçları 72 eşit taksitte ödenecektir. Bunların borçlarından sorumlu olanlar da sorumlu oldukları bu borçlar için asıl amme borçlusuna sağlanan ödeme imkanından yararlanabileceklerdir.

Bu Tebliğ uyarınca müracaatta bulunan borçluların gecikme zammı tatbiki gereken borçlarının asıllarına, vade tarihlerinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borç tutarı belirlenecektir. Ancak, alacak aslına özel kanunlarına istinaden gecikme zammı dışında farklı bir fer’i alacak uygulanacak olması durumunda, tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) ilgili mevzuat kapsamında söz konusu fer’i alacak hesaplanacaktır.

Toplam borç tutarı taksit sayısına bölünecek ve taksitlendirmede lira kesirleri ilk taksit tutarına ilave edilecektir. Bulunacak taksit tutarlarına uygulanacak tecil faizi hazırlanan ödeme planlarında ayın son günü itibarıyla hesaplanarak gösterilecektir. Taksitlerin ödeme sürelerinin son gününden önce de ödenmesi mümkün olduğundan, tecil faizlerinin ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.



Genel hükümlere göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan borçluların, bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde, 31/8/2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



Bu çerçevede, başvuruda bulunanların borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ise yıllık %29 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecillerde;

10 milyon TL’nin altında (bu tutar dahil) olan amme alacakları için teminat alınmayacak,

10 milyon TL’nin üstünde olan amme alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınacaktır.



Genel hükümlere göre kabul edilecek teminat türleri aşağıdaki gibidir:



Genel hükümlere göre kabul edilecek teminat türleri aşağıdaki gibidir: Para,

Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosuve Devlet tahvilleri) veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahiledilerek ihraç edilmişse bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek milli şirketlerin hisse senetleri vetahvilleri (Bu hisse senetleri ve tahviller, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.),

Amme borçlusu veya borçlular lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına istinaden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar,

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tecil başvuruları, borç tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürleri tarafından değerlendirilerek bu Tebliğde yapılan açıklamalara göre sonuçlandırılacaktır. Ancak, tutarı 10 milyon TL’yi geçmeyen amme alacakları için yapılacak tecil taleplerine yönelik işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemleri üzerinden doğrudan yapılabilecektir. Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara ilişkin taksitlerin (tecil faizi dahil) ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır.

Ancak, bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmayacaktır. Şu kadar ki, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen her bir taksitin, takip eden taksit ödeme süresi içinde, ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacak tecil faizi ile birlikte ödenmesi şarttır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitin son taksit olması halinde, son taksit ödeme süresini takip eden ayın sonuna kadar, ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacak tecil faiziyle birlikte bu taksitin ödenmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğ kapsamında taksitlendirilen borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için, tecil edilen borç tutarının en az %10’unun ödenmiş olması şarttır.

Saygılarımızla

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