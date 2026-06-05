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5 June 2026

Toplu Konut İdaresi Açılan Sosyal Konut Yapım İşlerine İlişkin İhale Kararları Ve Bu İdare İle Yapılan Sözleşmeler 31/12/2027 Tarihine Kadar Damga Vergisinden İstisna Edilmiştir

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
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7579 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG:22/05/2026-33261) ile Damga Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 5. Madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; bu maddenin yürürlüğe girdiği 22/5/2026 tarihinden itibaren 31/12/2027 tarihine kadar (bu tarih dâhil).
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7579 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG:22/05/2026-33261) ile
Damga Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 5. Madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; bu maddenin yürürlüğe girdiği 22/5/2026 tarihinden itibaren 31/12/2027 tarihine kadar (bu tarih dâhil), daha önce ihale ilanı verilmiş olmakla birlikte son teklif verme tarihi geçmemiş olanlar dâhil olmak üzere sosyal konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerine ilişkin ihalelerde, alınan ihale kararları ve Başkanlık ile işi yüklenenler arasında düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmiştir. Cumhurbaşkanı bu süreyi üç yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu istisna, söz konusu işlere ilişkin ihale kararları ile ihaleyi kazanan tarafın Başkanlık ile yaptığı yapım sözleşmesi ile sınırlı olup, Başkanlığın sosyal konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işleri dışındaki işleri için bu istisna geçerli değildir. Ayrıca istisna, ihaleyi alanın alt yüklenicilerle yaptığı sözleşmeleri de içermemektedir.

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