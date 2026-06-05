7582 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Haziran 2026 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlandı

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Yeni Gelişme
7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“), 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile başta vergi mevzuatı ve yabancı yatırım hukuku olmak üzere birçok temel alanda kapsamlı değişiklikler getirilmiştir.
Kanun; yabancı sermayenin ve yurt dışında uzun süredir ikamet eden Türk yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesini, çok uluslu şirketlerin Türkiye’yi bölgesel operasyon merkezi olarak tercih etmesini, üretim sektörünün desteklenmesini ve yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen kapsamlı bir yatırım ve teşvik paketi niteliği taşımaktadır.
1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “36” ibaresi “72” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “ellibin yeni Türk lirasını” ibareleri “bir milyon Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.
|Bu değişiklikle, amme borcunun ödenmesinin borçluyu çok zor duruma düşüreceğinin tespiti hâlinde uygulanabilen tecil imkânındaki azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmıştır. Ayrıca teminatsız tecil yapılabilmesi için öngörülen borç eşiği 50.000 TL’den 1.000.000 TL’ye yükseltilmiştir; bu eşiğin altında kalan amme borçlarında teminat şartı aranmaksızın tecil yapılabilecektir.
2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tutarını” ibaresi “tutarının iki katını” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “üç”, “dört”, “altı”, “yedi” ve “on iki” ibareleri sırasıyla “iki”, “üç”, “dört”, “beş” ve “altı” şeklinde değiştirilmiştir.
|Teknogirişim personeline pay senedi istisnası (Madde 17):
Teknogirişim şirketlerinde çalışan personele pay senedi verilmesi yoluyla sağlanan gelir vergisi istisnasının üst sınırı, çalışanın yıllık brüt ücretinin iki katına yükseltilmiştir. Bunun yanı sıra, istisnanın kalıcı hâle gelmesi (yani pay senetlerinin herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü doğurmaksızın elden çıkarılabilmesi) için gereken süre 12 yıldan 6 yıla indirilmiştir. Kısmi geri ödeme eşikleri de buna paralel olarak kısaltılmıştır.
|193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“20. 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun ek 1 inci maddesinde tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı (9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri açısından brüt asgari ücretin beş katı olarak uygulanır.). Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç ve beş katlarını birlikte veya ayrı ayrı bir kata kadar belirlemeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.”
|Nitelikli hizmet personeline ücret istisnası (Madde 23):
Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan ve kanunda “nitelikli hizmet personeli” olarak tanımlanan personelin ücret gelirine yönelik bir istisna mekanizması getirilmiştir. Aylık brüt asgari ücretin üç katına kadar olan ücret geliri gelir vergisinden müstesna tutulacak; bu sınır İstanbul Finans Merkezi ve belirli endüstri bölgelerindeki merkezler için beş kata yükseltilecektir.
|193 sayılı Kanuna mükerrer 20/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/D- Türkiye’de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye’de yerleşmiş sayılmasından önceki son üç takvim yılında Türkiye’de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları yirmi yıl boyunca gelir vergisinden müstesnadır. Birinci fıkra kapsamındaki gerçek kişilerin bu madde kapsamına girmeden önce, Türkiye’de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamındaki kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. İstisna kapsamındaki kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmaz. Bu istisna kapsamındaki kazanç ve iratlar nedeniyle yabancı memleketlerde ödenen vergiler Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinden mahsup edilemez. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının sonradan tespit edilmesi halinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ziyaa uğramış sayılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
|Yurt dışı kazanç ve irat istisnası (Mükerrer Madde 20/D):
Bu madde, Türkiye’ye yeni yerleşen gerçek kişilere, Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 20 yıl boyunca gelir vergisi ödeme yükümlülüğü doğurmayan bir istisna rejimi getirmektedir.
İstisnadan yararlanabilmek için şart, kişinin Türkiye’de yerleşmiş sayılmadan önceki son üç takvim yılında Türkiye’de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmamasıdır. Türkiye’ye yerleşmeden önce kira, faiz veya değer artış kazancı gibi pasif gelirler nedeniyle Türkiye’de mükellefiyet tesis etmiş olmak, istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmemektedir.
3. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Nitelikli hizmet merkezi
EK MADDE 1- Nitelikli hizmet merkezi, en az üç farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren, ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri yapmak üzere kurulan, yıllık hasılatlarının en az %80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden sermaye şirketlerini ifade eder.
Bu merkezler;
a) Finansal danışmanlık, stratejik yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, nakit ve likidite yönetimi, fonlama ve borçlanma işlemleri, yatırım ve sermaye yapısı planlaması, bütçeleme, finansal raporlama ve analiz, uluslararası muhasebe ve uyum, denetim, dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı, yatırım ve veri analizi, hukuk danışmanlığı (yurt içi faaliyetlere veya Türk hukukuna yönelik hukuk danışmanlığı, sadece 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında hizmet verebilecek avukat veya avukat ortaklığından alınmak suretiyle), tanıtım, marka yönetimi, insan kaynakları ve eğitim hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini,
b) Satış, satış sonrası destek, teknik destek, araştırma ve geliştirme, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini,
sunar.
İkinci fıkra kapsamındaki hizmetleri doğrudan ifa eden ve destek personeli dışında kalan çalışanlar nitelikli hizmet personelidir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşünü almak suretiyle bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
|Bu madde, en az üç farklı ülkede faaliyet gösteren ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna hizmet sunmak üzere Türkiye’de kurulan ve yıllık hasılatının en az yüzde seksenini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketleri için “nitelikli hizmet merkezi” statüsünü tanımlamaktadır.
Bu statüdeki merkezlerin sunabileceği hizmetler kanunda iki grupta sayılmıştır: birincisi finansal danışmanlık, risk yönetimi, hukuk danışmanlığı, insan kaynakları ve dijital dönüşüm gibi yönetim ve destek hizmetleri; ikincisi satış, araştırma-geliştirme, teknik destek ve tedarik gibi operasyonel faaliyetlere ilişkin koordinasyon hizmetleri. Bu hizmetleri doğrudan ifa eden ve destek personeli dışında kalan çalışanlar “nitelikli hizmet personeli” sayılmaktadır.
Bu tanım kapsamına giren merkezler, diğer şartların da sağlanması kaydıyla Kanun’da öngörülen kurumlar vergisi indirimi ve personel ücret istisnası bakımından ilgili teşvik rejiminden yararlanabilecektir. Türk hukukuna veya Türkiye’deki faaliyetlere yönelik hukuk danışmanlığı hizmetleri bakımından Kanun, bu hizmetlerin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında hizmet verebilecek avukat veya avukat ortaklıklarından alınmasını öngörmektedir.
4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 19- (1) Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla, gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31/7/2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda adlarına açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirilenlerin bu hesaplara yatırılması gerekir. Fiziki olarak yurt dışından getirilen varlıkların yurda getirildiği, Gümrük İdaresine yapılacak beyana ilişkin belgeler ile tevsik olunur. Gümrük İdaresi, bu kapsamda aldığı beyanları, alındığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.
(3) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31/7/2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilir. Bildirilen varlıkların bildirim tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi zorunludur.
(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında bildirilen varlıklar 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı bildirim tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemez, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
(5) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, bildirimde bulundukları varlıklarını ikinci fıkrada yer alan sürede Türkiye’ye getirmeleri, yurt içindeki varlıklarını bildirim tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik etmeleri durumlarında dördüncü fıkrada yer alan şartlar aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanırlar.
(6) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden, varlıkların değeri üzerinden %5 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. Şu kadar ki vergi oranı, bildirilen varlığın vadeli hesaplarda, 4749 sayılı Kanun kapsamında ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ile kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında; en az beş yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde %0, en az dört yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde %1, en az üç yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde %2, en az iki yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde %3, en az bir yıl bulundurulacağının taahhüt edilmesi halinde %4 olarak uygulanır. 1/1/2027 tarihinden itibaren 31/7/2027 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak bildirimlerde bu oranlara yarım puan artırım yapılır. 31/7/2027 tarihinin yetki ile uzatılması halinde ise bu tarihten sonra yapılacak bildirimlerde vergi oranı ilave yarım puan artışla toplamda 1 puan artırımlı olarak uygulanır. Bu fıkra kapsamında verilecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmaz.
(7) Bu madde kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Bildirime konu edilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
(8) Bildirilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Şu kadar ki, diğer mevzuat uyarınca alınması gereken tedbirler bu düzenlemeden etkilenmez. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmaz. Bulunan matrah farkının, bildirilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılır. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda bildirime konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi durumunda, bu madde kapsamında bildirilen tutarlar, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılır.
(9) Birinci fıkra uyarınca bildirildiği halde, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Türkiye’ye getirilmemesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmemesi ya da üçüncü fıkra uyarınca bildirildiği halde aynı fıkrada belirtilen sürede banka ya da aracı kurumlara yatırılmaması ile bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde ödenmemesi, taahhütlere uyulmaması ve bu maddede yer alan diğer şartların yerine getirilmemesi hallerinde sekizinci fıkra hükmünden yararlanılamaz. Ayrıca, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra bu madde kapsamında yapılan bildirim dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir komisyonu kararları sonucunda yapılacak tarhiyatlar için de sekizinci fıkra hükmü uygulanmaz. Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez.
(10) Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin düzeltme yapılamaz.
(11)Cumhurbaşkanı 31/7/2027 tarihini, bitim tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyana esas şekli ile maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
|Varlık barışı (Geçici Madde 19):
Bu düzenleme, yurt dışında bulunan veya Türkiye’de olup defter kayıtlarına yansıtılmamış para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027’ye kadar banka veya aracı kuruma bildirilmesine imkân tanıyan bir af mekanizması getirmektedir.
Bildirilen varlıklar üzerinden genel olarak yüzde 5 oranında vergi alınmakta; ancak varlıkların vadeli hesap, devlet iç borçlanma senedi, kira sertifikası veya girişim sermayesi yatırım fonu gibi belirli araçlarda tutulacağının taahhüt edilmesi hâlinde bu oran, taahhüt süresine göre yüzde 0’a kadar düşebilmektedir. Bunun yanı sıra bildirilen varlıklara isabet eden tutarlar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz; bildirim, beyan edilen miktarla orantılı olarak geçmiş dönemlere ilişkin vergi riskini kapatmaktadır.
|13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesinden sağlanan kazançların %95’i (9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar bakımından bu oran %100 olarak uygulanır.).
Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranları sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya yetkilidir.”
“j) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyetleri kapsamında yurt dışından elde ettikleri kazançların %95’i (4737 sayılı Kanun kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile 7412 sayılı Kanun hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyette bulunan kurumlar bakımından bu oran %100 olarak uygulanır.).
Bu indirim; kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, nitelikli hizmet merkezinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren yirmi hesap dönemi itibarıyla uygulanır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranları %50’ye kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya yetkilidir.”
|Transit ticaret kazanç indirimi (Madde10/i):
Bu bent, yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından veya yurt dışındaki mal alım satımlarına aracılık edilmesinden elde edilen kazançların yüzde 95’inin kurum kazancından indirilmesine imkân tanımaktadır. Belirli endüstri bölgelerinde ve İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlar için bu oran yüzde 100 olarak uygulanır. İndirimin uygulanabilmesi için kazancın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi ve aracılık faaliyetine konu malların alıcısı ile satıcısının Türkiye’de olmaması gerekmektedir.
Nitelikli hizmet merkezi kazanç indirimi (Madde 10/j):
Bu bent, DYYK kapsamında nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyet gösteren kurumların, münhasıran bu faaliyetleri kapsamında yurt dışından elde ettikleri kazançların yüzde 95’inin kurum kazancından indirilmesine imkân tanımaktadır. Belirli endüstri bölgelerinde ve İstanbul Finans Merkezi’nde nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyet gösteren kurumlar için bu oran yüzde 100 olarak uygulanır. İndirim, merkezin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren yirmi hesap dönemi boyunca uygulanır; kazancın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şarttır.
|5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Kurumlar vergisi oranı, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına %12,5 olarak uygulanır. Bu fıkra kapsamında indirimli orandan faydalanılan kazançlar için yedinci fıkra kapsamında ayrıca indirim uygulanmaz.”
|Üretim ve zirai kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı (Madde 32):
Bu madde, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara, standart yüzde 25 kurumlar vergisi oranı yerine yüzde 12,5 oranının uygulanmasını öngörmektedir. Aynı oran, zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara da uygulanır. Bu fıkra kapsamında %12,5 oranından yararlanan kazançlar için KVK m.32/7 kapsamında ayrıca indirim uygulanmayacaktır.
5. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(15) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen teknogirişim rozetine sahip halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmelerine dayanarak yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda yer alan şirketlerin şarta bağlı sermaye artırımlarının usul ve esasları Ticaret Bakanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.
(16) 4691 sayılı Kanun kapsamında kuluçka girişimcisi olmaya hak kazanmış girişimciler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek dijital şirket tanımına uygun olarak kurulan ve işletilen şirketler, kuruluş tarihi itibarıyla üç yıla kadar, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddesinde tanımlı ücret ve aidat ödemelerinden muaftır.”
|Bu madde, 5746 sayılı AR-GE Kanunu’na eklenen iki ayrı fıkrayla teknogirişim şirketlerine yönelik iki farklı kolaylık getirmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan teknogirişim rozeti almış, halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmelerine (uygulamada SAFE ve convertible note olarak bilinen araçlara) dayalı şarta bağlı sermaye artırımlarında TTK’nın şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Bu tür işlemlerin usul ve esasları Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
Ayrıca, Teknokent kuluçka programına kabul edilmiş girişimciler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tanımına uygun olarak kurulan ve işletilen dijital şirketler, kuruluş tarihinden itibaren üç yıl boyunca TOBB üyelik ücretleri ve aidat ödemelerinden muaf tutulmaktadır.
6. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16’ncı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/D maddesi kapsamında gelir vergisi istisnasından yararlananlardan, mezkûr istisna için öngörülen süre dâhilinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikalinde vergi oranı %1 olarak uygulanır.”
|Yurt dışı kazanç ve irat istisnasından yararlanan kişiler için veraset yoluyla gerçekleşen intikal işlemlerinde standart tarifenin çok altında yüzde 1 oranında sabit vergi uygulanacaktır.
Bu düzenleme, GVK mükerrer m.20/D kapsamındaki 20 yıllık gelir vergisi istisnasını, veraset yoluyla intikal bakımından da tamamlayıcı bir vergi avantajı ile desteklemektedir.
7. 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu Değişiklikleri
|Değişiklik
|Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
|22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların” ibaresi “Katılımcıların” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Nitelikli hizmet merkezlerinin bu istisnadan yararlanan personeline, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendinde yer alan istisna uygulanmaz.”
|Bu değişiklik iki husus içermektedir.
Birincisi, İFM Kanunu m.6/2 kapsamındaki personel gelir vergisi istisnasının uygulama alanı genişletilmiştir. Daha önce yalnızca “katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların” personelini kapsayan istisna, yapılan değişiklikle tüm “katılımcılara”, dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerine, uygulanır hâle gelmiştir.
Ayrıca, nitelikli hizmet merkezlerinin İFM Kanunu kapsamındaki bu istisnadan yararlanan personeli bakımından GVK m.23/1-(20) uyarınca öngörülen ücret istisnasının ayrıca uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Böylece aynı ücret geliri bakımından çifte istisna uygulanmasının önüne geçilmiştir.
|7412 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2031” ibaresi “2047” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.
|İFM’de faaliyet gösteren katılımcı finansal kuruluşlara tanınan kurumlar vergisi teşvikinin süresi 2047 yılına kadar uzatılmış; böylece bu kurumların uzun vadeli yatırım ve vergi planlamalarına öngörülebilirlik kazandırılmıştır. İFM Kanunu geçici m.1 kapsamında öngörülen harç istisnası süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarılmıştır.
Sonuç
Söz konusu değişiklikler; Türkiye’ye yatırım yapan veya yapmayı planlayan yabancı yatırımcılar, Türk startup’lar, çok uluslu şirketler ve yurt dışından Türkiye’ye yerleşmeyi değerlendiren gerçek kişiler açısından son derece önemli vergisel ve yapısal sonuçlar doğurmaktadır.
Kanun’da farklı maddeler bakımından farklı uygulama tarihleri öngörülmüştür. Buna göre, Kanun’un bazı hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte; yurt dışı kazanç ve irat istisnası 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye’ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere, transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezi kazanç indirimleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için ve 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, üretim ve zirai üretim kazançlarına ilişkin %12,5 kurumlar vergisi oranı ise 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacaktır.
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