Konaklama Vergisinin Oranı 31.12.2026 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere %2’den %1’e Düşürülmüştür

6802 sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.



Verginin mükellefi bu konaklama hizmetlerini sunanlar olup, vergilendirme dönemi aylıktır.



Verginin kanuni oranı %2 olup, Cumhurbaşkanı bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.



Nitekim Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak yayınladığı 11263 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile (RG:1.5.2026-33240) bu oranın 1/5/2026 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar %1 olarak uygulanmasına karar vermiştir.



Yani başka bir düzenleme olmazsa, konaklama vergisinin oranı, 1.1.2027 tarihinden itibaren tekrar %2 olarak uygulanacaktır.



Bu vergiye ilişkin olarak 2022/109 no.lu Sirkülerimizde detaylı bilgiler mevcuttur.

