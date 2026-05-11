Yeni Kanun Teklifinde Yer Alan Vergi Düzenlemeleri

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmakta, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmektedir.

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu (Mükerrer Madde 20/D) kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranının %1 olarak uygulanması öngörülmektedir.

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Tekno girişim şirketleri ile ilgili olarak

Tekno girişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin bir katından iki katına çıkarılmaktadır.

Ayrıca, söz konusu payların tam istisna ile elden çıkarılması için gereken on iki yıllık süre altı yıla düşürülmektedir.

Payların iki yıl içinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin tamamı, iki ila dört yıl arasında %75’i, dört ila altı yıl arasında ise %25’i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere 20 yıl vergi istisnası

Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik yeni bir vergi istisnası

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik yeni bir vergi istisnası getirilmektedir. Buna göre, nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi’ndeki merkezler için beş katı) gelir vergisinden müstesna tutularak toplamda brüt asgari ücretin dört ve altı katına kadar bir vergi avantajı sağlanacaktır. Ayrıca, bu ücretlere ilişkin kağıtlar damga vergisinden de istisna edilecektir.

4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Türkiye’nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla "Nitelikli Hizmet Merkezi" tanımı yapılmıştır. En az üç ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılatının %80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilerek; finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi üst düzey hizmetlerin Türkiye’den koordine edilmesi hedeflenmektedir.

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik vergi indirimleri

Transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik vergi indirimlerinin kapsamı genişletilmektedir. Yurt dışından alınan malın Türkiye’ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı %95 olarak (İstanbul Finans Merkezi’ndeki katılımcılar için %100) belirlenmektedir.

İhracat kazançlarına %9 (16 puan indirim), diğer ihracatçı kurumların kazançlarına ise %14 (11 puan indirim) vergi oranı

5520 Sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yapılan değişiklikle; üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında önemli indirimler sağlanmaktadır. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarına %9 (16 puan indirim), diğer ihracatçı kurumların kazançlarına ise %14 (11 puan indirim) vergi oranı uygulanması amaçlanmaktadır.

Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimleri, "Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi" hesaplamasında matrahtan düşülebilecektir

5520 Sayılı Kanun’un 32/C maddesinde yapılan değişiklikle; transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin, "Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi" hesaplamasında matrahtan düşülmesine imkân tanınmaktadır.

Yurt dışında veya yurt içinde olup kayıt dışı kalmış varlıkların milli ekonomiye kazandırılması

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 19. Madde ile; vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında veya yurt içinde olup kayıt dışı kalmış varlıklarını milli ekonomiye kazandırmaları teşvik edilmektedir. 31/07/2027 tarihine kadar yapılacak bildirimlerde, varlıkların devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikaları gibi araçlarda tutulma süresine göre %0 ile %5 arasında değişen kademeli vergi oranları uygulanacaktır. Şartlara uyulması kaydıyla bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmaması öngörülmektedir.

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

"Tekno girişim rozeti" avantajları

"Teknogirişim rozeti" sahibi halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmeleri yoluyla yatırım almaları kolaylaştırılmaktadır.

"Dijital Şirket" avantajları

"Dijital Şirket" statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutularak teknoloji ekosistemindeki mali yüklerin hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ (İFM) KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Personele sağlanan gelir vergisi istisnasının kapsamı genişletilmektedir

İFM bünyesinde istihdam edilen ve yurt dışı tecrübesi bulunan personele sağlanan gelir vergisi istisnasının kapsamı genişletilmektedir. Mevcut durumda sadece finansal kuruluş çalışanlarına tanınan bu hak, tüm katılımcı kurum personeline yaygınlaştırılarak merkezin uluslararası yetenekler için cazibesinin artırılması hedeflenmektedir.

Finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047 yılına kadar uzatılmaktadır

7412 Sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle; İFM’deki finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047 yılına kadar uzatılmaktadır.

Katılımcı finansal kuruluşların finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkartılmaktadır

Katılımcı finansal kuruluşların finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarılarak bölgedeki yatırım ortamının sürdürülebilirliği desteklenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.