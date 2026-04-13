Uzlaşma Komisyonlarının Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır (592 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği)

Article Insights

(592 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak, 28.03.2026 tarihli ve 33207 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 592 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tarhiyat sonrası yetkili uzlaşma komisyonlarının belirlenmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

1. Yasal Mevzuat:

Bilindiği gibi; VUK’un Ek 1 inci maddesi uyarınca; ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilere ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 TL’yi aşan (2026 yılı için 40.000 TL’yi) usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için mükelleflerin uzlaşma talebinde bulunulabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu madde kapsamında;

Uzlaşmanın, vergi hatası, maddi hata, yanılma veya idare ile mükellef arasında görüş farklılığı bulunması hallerinde mümkün olabileceği,

Uzlaşma talebinin ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği,

Uzlaşmanın sağlanamaması halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacağı

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 5.000 (588 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2026'dan itibaren 40.000 TL ve altı) Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Belirlenmesine İlişkin Yeni Esaslar:

592 sıra no.lu Tebliğ ile, Ek Madde 1 kapsamında uzlaşmaya konu edilebilecek cezalar bakımından yetkili uzlaşma komisyonlarının belirlenmesine ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Vergi Ziyaı Cezalarında Yetkili Komisyon:

Tebliğin 3 üncü maddesine göre vergi dairesi/bağlı vergi dairesi (mal müdürlüğü) uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Vergi ziyaı cezalarında yetkili uzlaşma komisyonu, vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan ceza tutarı esas alınmak suretiyle belirlenecek olup, aynı yıl veya farklı yıllara ilişkin birden fazla vergi ziyaı cezasının bulunması halinde, yetkili komisyon en yüksek ceza tutarını içeren ihbarname dikkate alınarak tespit edilecektir.

Uzlaşmada birliğin sağlanması amacıyla, diğer ihbarnamelere ilişkin uzlaşma talepleri de aynı komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Yetkili Komisyon:

Tebliğin 4 üncü maddesine göre vergi dairesi/bağlı vergi dairesi (mal müdürlüğü) uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yetkili komisyon, ilgili ceza tutarı esas alınarak belirlenecek olup, birden fazla cezanın bulunması halinde, en yüksek ceza tutarını içeren ihbarname dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda, diğer cezalara ilişkin uzlaşma talepleri de aynı komisyon nezdinde sonuçlandırılacaktır.

Farklı Ceza Türlerinin Birlikte Bulunması:

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları ile birlikte vergi ziyaı cezaları için de uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için vergi ziyaı cezası tutarları dikkate alınacaktır.

Vergi ziyaı cezası tutarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyorsa, kesilen diğer ceza/cezalar için yapılan uzlaşma talepleri de uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından aynı uzlaşma komisyonunda görüşülecektir.

Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları:

Tebliğin 5 inci maddesine göre uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarları, uzlaşma görüşmelerinin mahallinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla ve gerekli görülen diğer hallerde iller veya il grupları itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.