Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır (57 Seri No.lu KDV Tebliği)

31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 57 seri no.lu Değişiklik Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

Hayvan Yemi Teslimlerinde Kapsam Daraltılmış, Premiks ve Flake Teslimlerinin KDV İstisnası Kapsamında Olmadığı Belirtilmiştir:

Bilindiği üzere KDV Kanunu madde 13/ı uyarınca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile (ı) bendinde sayılan ve hayvan yemi olarak kullanılan malların teslimi KDV'den istisna edilmiştir.



Söz konusu maddenin son fıkrası ile, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.



Anılan yetki kapsamında 57 seri no.lu Tebliğin 1'inci maddesiyleKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-11.3.) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere yeni bir paragraf eklenmek suretiyle, hayvan yemi teslimlerinde KDV istisnasının kapsamı daraltılmıştır.



Değişiklik Tebliğiyle; yem katkı maddelerinin karışımı ya da bir veya birden fazla yem katkı maddesinin taşıyıcısı olarak kullanılan ve hayvanlara doğrudan yedirilmesi amaçlanmayan premiksler ile tahılların buhar ile yüksek basınç altında pişirilmesi ve ardından ezme makinasından geçirilerek kurutulması prensibine dayanan bir ürün olan flakeler tek başına karma yem kapsamında değerlendirilmediğinden, premiks ve flakelerin tesliminin istisna kapsamına girmediği belirtilmiştir.



Böylece"her türlü fenni karma yemler"ifadesi açıklığa kavuşturulmuş;"premiks"ve"flake"ürün teslimlerinin tek başına istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği düzenlenmiştir.



Düzenleme 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnasının Uzatılan Süresi Tebliğ Metnine İşlenmiştir:

6111 sayılı Kanunun geçici 16'ncı maddesi uyarınca; İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetlerin, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2025 tarihine kadar KDV'den istisna edilmiştir. Söz konusu hükmün yürürlük tarihi 7566 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle 31/12/2035 tarihine kadar uzatılmış olduğundan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-E/5) ilgili bölümündeki tarihler de 31/12/2035 olarak revize edilmiştir.(Bkz. 2025/073 sayılı Sirkülerimiz)



Değişiklik yayımı tarihinde 31 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girmiştir.



UEFA Organizasyonları (2026–2032) Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası Uygulaması:

Bilindiği üzere 7566 sayılı Kanunun 15'nci maddesiyle KDV Kanununa eklenen geçici 46'ncı madde uyarınca; 2026 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna edilmiştir.(Bkz. 2025/077 sayılı Sirkülerimiz)



Bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-10.) bölümü başlığı ile birlikte değiştirilmek suretiyle, istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiştir.



Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetinde olup, istisnanın uygulanması, müteselsil sorumluluk, istisnanın beyanı, nakden ve/veya mahsuben KDV iadesine ilişkin açıklamalar Tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır. Tekrara girmemek adına burada söz konusu Tebliğ metnine işaret etmekle yetinilmiştir.



Değişiklik yayım tarihinde 31 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girmiştir.



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) Tarafından Gerçekleştirilen Taşınmaz Teslimleri KDV İstisnası Kapsamına Dahil Edilmiştir:

Bilindiği gibi 7566 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendinde yer alan "belediyeler ve il özel idarelerinin" ibaresi "belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.(Bkz. 2025/076 sayılı Sirkülerimiz)



57 seri no.lu Tebliğin 4 maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.15.) bölümünün başlığı ile beşinci, yedinci ve sekizinci paragrafları söz konusu yasal düzenleme kapsamında değiştirilmiş ve aynı bölümün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.



Tebliğe göre; belediyeler, il özel idareleri ve YİKOB'ların bünyesinde bir iktisadi işletme oluşması halinde KDV mükellefiyetinin bu kurumlar adına değil, bunların bünyesinde oluşan iktisadi işletme adına tesis edileceği, mükellefiyet tesisinde söz konusu iktisadi işletmelerin faaliyet konuları dikkate alınarak unvanında faaliyet konusuna yer verileceği, bu şekilde iktisadi işletmenin taşınmaz satışlarının KDV Kanunun (17/4-p) maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, söz konusu iktisadi işletmelerin taşınmaz satışlarında genel hükümlere göre KDV uygulanacağı açıklanmıştır.



Tebliğin bu maddesi 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İthalatta Gözetim Uygulanması, Korunma Önlemleri ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında İlgili Mevzuat Kapsamında Ödenen KDV'nin İndirim Konusu Yapılamayacağı Tebliğ Metnine İşlenmiş, İthalat Bedeli Belirlenen Tutarı Aşan İşletmelere Özel Amaçlı YMM Raporu Tevsik Zorunluluğu Getirilmiştir:

Bilindiği gibi 24.11.2023 tarihli ve 32329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla,ithalatta gözetim uygulaması, ithalatta korunma önlemleri ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında ithal edilen malların KDV matrahında bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan artış tutarları ile bu artış tutarlarına ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıylaödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştır. Bu Karar yayım tarihi olan 24.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalarımıza "29.11.2023 tarih ve 2023/099 no.lu Sirkülerimizde"yer verilmiştir.



Bu kez yayımlanan 57 seri no.lu Tebliğin 5'inci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.5.) bölümünden sonra gelmek üzere eklenen (2.6.) başlıklı bölümde, söz konusu uygulamalar kapsamında ithal edilen mallara ilişkin KDV matrahında bu uygulamalar dışında kalan bedeller ile bu bedellere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu açıklanarak, örnek bir uygulamaya yer verilmiştir.



Aşağıdaki örnek 57 seri no.lu Tebliğden aynen alınmıştır:



Örnek:(A) A.Ş. ithalatta gözetim uygulaması kapsamında CIF bedeli 4.000.000 TL, gözetim bedeli ise 10.000.000 TL olan (Z) ürününü ithal etmektedir. İthal edilen ürüne ilişkin %10 oranında gümrük vergisi (GV), %15 oranında ilave gümrük vergisi (İGV) ve %20 oranında KDV ödenmiştir. Gözetim uygulaması nedeniyle oluşan ve tevsik edilemeyen tutar ithalata ilişkin gümrük beyannamesinde yurt dışı gider olarak beyan edilmiştir. Buna göre ithalatta gözetim uygulaması kapsamında indirilemeyecek KDV ile indirilebilecek KDV tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:



Gümrük Vergisi Matrahı : 10.000.000 TL Gümrük Vergisi (%10) : 1.000.000 TL İlave Gümrük Vergisi (%15) : 1.500.000 TL KDV Matrahı : 12.500.000 TL KDV (%20) : 2.500.000 TL Yurt Dışı Gider (Tevsik Edilemeyen Gider) : 6.000.000 TL (10.000.000-4.000.000) Yurt Dışı Gidere İsabet Eden GV : 600.000 TL (6.000.000*%10) Yurt Dışı Gidere İsabet Eden İGV : 900.000 TL (6.000.000*%15) İndirilemeyecek KDV Matrahı : 7.500.000 TL (6.000.000+600.000+900.000) İndirilemeyecek KDV : 1.500.000 TL (7.500.000*%20) CIF Bedeli : 4.000.000 TL CIF Bedeli Üzerinden Hesaplanan GV : 400.000 TL (4.000.000*%10) CIF Bedeli Üzerinden Hesaplanan İGV : 600.000 TL (4.000.000*%15) İndirilecek KDV Matrahı : 5.000.000 TL (4.000.000+400.000+600.000) İndirilecek KDV : 1.000.000 TL (5.000.000*%20)



Öte yandan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında indirimi kabul edilmeyen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin olarak, bu kapsamda ithalat yapan mükelleflerin;

Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedeli 46 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tutarı (2.600.000 TL) aşmayan ithalatlara ilişkin KDV'nin, işlemin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığını altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirecekleri,

Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedelinin belirlenen tutarı (2.600.000 TL) aşması halinde, söz konusu uygulamalar nedeniyle ödenen KDV'nin doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar ibraz edilecek Özel Amaçlı YMM Raporu ile tevsik edileceği açıklanmıştır.

Tebliğ metninde, ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek olmadığı belirtilmiştir.



Düzenleme yayımı tarihinde (31 Ocak 2026 itibariyle) yürürlüğe girmiştir.



Öte yandan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının dayanağını teşkil eden KDV Kanununun 36'ncı maddesine 7491 sayılı Kanunla eklenen hüküm1Anayasa Mahkemesinin 22.07.2025 tarih ve 2024/54 esas sayılı Kararıyla iptal edilmiştir2. Söz konusu iptal kararı, Resmî Gazetede yayımından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde yetki maddesinin iptal gerekçeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle konunun yasal düzenlemeyle çözümlenmesi beklenmektedir.



Esasen KDV indirim mekanizmasını bozan yanlış olduğunu düşündüğümüz ve firmalara ilave yük getiren bu düzenlemenin tamamen iptal edilmesi gerekir. Eskiden olduğu gibi gümrükte ödenen KDV'nin tamamının KDV mükelleflerince indirim imkanına kavuşturulması gerek KDV sistematiğine ve gerekse ülkemiz gerçeklerine daha uygundur. Bazı ürünler için gümrük duvarlarının yükseltilmesi isteniyor ise bunun KDV indirim iptali ile değil, gümrük vergileriyle yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

KDV İadelerinde Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlara İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapılmıştır:

Bilindiği üzere; KDV iadesi talep edenmükellefin kendisi hakkında olumsuzluk bulunmasabile,doğrudan mal veya hizmettemin ettiği satıcılarhakkında;

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti,

Adresindebulunamama,

Beyannamevermeme,

Defter-belge ibraz etmeme

gibi olumsuzluklarbulunması durumunda; KDV iade sürecidurmakta, bu mükelleflere 15 günlüksavunma süresiverilmekte, giderilemeyenolumsuzluklar nedeniyle mükelleflerincelemeye sevkedilmektedir.



Tebliğin 6'ıncı maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A2-11.) bölümünde yapılan değişikle birlikte, iade talep edilen vergilendirme dönemini kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler için, KDV iade sürecinde kolaylık sağlanmıştır.



Bu kapsamda iade talep edilen dönemdeki her bir iade hakkı doğuran işlem itibarıylaiade talebinin %5'ini geçmeyen tutarlar içinbu bölüm kapsamında işlem yapılmayacaktır.



Buna göre; kapsam dahilinde bulunan mükelleflerin doğrudan mal veya hizmet temin ettiği satıcılar hakkında;

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti dışında ,

, Adresindebulunamama,

Beyanname vermeme,

Defter ve belge ibrazetmeme,

şeklindeki olumsuzluklar iade talebini etkilemeyecektir.



Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti dışında olumsuzluk bulunanlardan alım yapan mükelleflerin, olumsuzluğa ilişkin tarihten sonra herhangi bir belgeyi içermeyen iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir.



Kendilerine tanınan 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ve doğruluğunu bu Tebliğin (IV/A2-5.) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu alışlara isabet eden kısmı indirim KDV tutarlarından çıkaran mükelleflerin iade talepleri iade hakkı doğuran işlemler için belirlenmiş usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır.



Verilen süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde olumsuzlukların giderilmemesi halinde, talep edilen iade tutarının olumsuzluk bulunmayan kısmının iadesi yukarıda belirtildiği şekilde yapılır, olumsuzluk bulunan kısmın iadesi ise vergi incelemesine gönderilecektir.



Vergi incelemesine sevk edilen kısımla ilgili olarak;



a) İadenin mahsuben talep edilmiş olması halinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.



b) Nakden jade taleplerinde ise,

Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma üç kat,

Diğer olumsuzluklar bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma iki kat,

teminat verilmesi halinde iade yerine getirilecek, verilen teminat vergi inceleme raporu ile çözülecektir.



İndirimli Teminat Uygulama Sistemi Sertifikası (İTUS) belgesi bulunanlarda bu teminatların indirimli verilmeis gerekitğini düşünüyoruz, ancak uygulamada vergi daireleri bunu kabul etmemekte ve tam miktarda teminat almaktadırlar.



Bu düzenleme yayım tarihinde (31 Ocak 2026 itibariyle) yürürlüğe girmiştir.



HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflerin İade Hesabında Bütün ATİK'ler İçin Tek Bir Hesaplama Yapılması Mümkün Hale Getirilmiştir:



Tebliğin 7'nci maddesinde, Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sahibi mükelleflerin aktiflerinde yer alan ATİK'ler için iade hesabına ATİK'lerden verilecek pay tutarının hesabında, her bir ATİK için ayrı ayrı hesaplama yapılmasına gerek olmayıp bütün ATİK'ler için tek bir hesaplama yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.



Bu düzenleme 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Vergi Borcunu Vadesinde Ödemediği Anlaşılan İTUS ve HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerine İstinaden Tanınan Yedi Günlük Ödeme Süreleri On beş Gün Olarak Değiştirilmiştir:

Tebliğin 8'inci maddesiyle; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV-B/3) ve (IV-C/3) bölümünde yer bu açıklamalardaki 7 günlük süreler 15 gün olarak değiştirilmiştir.



Buna göre; vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan İTUS sahibi mükellefler ile HİS kapsamındaki mükelleflere, vade tarihinden itibaren 15 gün içinde 6183 sayılı Kanunun 55'inci maddesinde öngörülen ödeme emri veya alacağın teminata bağlanmış olması halinde 56'ncı maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilecektir.



Değişiklik yayamı tarihinde (31 Ocak 2026 itibariyle) yürürlüğe girmiştir.



Footnotes

1 KDV Kanunu madde 36 uyarınca; Cumhurbaşkanı(7491 sayılı kanunun 31 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 28.12.2023)indirim veya iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde(7491 sayılı kanunun 31 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 28.12.2023)indirim veya iade hakkıkısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkilidir.

2Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 9 Aralık 2025 tarih ve 33102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251209-13.pdf

