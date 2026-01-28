Borsada Rayi̇ci̇ Olmayan Yabanci Paralarin 2025 Yili İçi̇n Yapilacak Değerlemeleri̇ne Esas Oluşturacak Kurlar Tespi̇t Edi̇lmi̇şti̇r

24 Ocak 2026 tarihli ve 33147 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 590) ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2025 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

