23 January 2026

2025 Yili Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Orani %25,49 Olarak Tespit Edilmiştir

Nazali

Contributor

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 20.01.2026 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /71 sayılı Sirküler ile...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 20.01.2026 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /71 sayılı Sirküler ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2025 yılı dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 (yüzde yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu oran 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında 2025 yılı dördüncü geçici vergi döneminde yapılabilecek yeniden değerleme işlemlerinde de kullanılabilecektir.

Söz konusu Sirküler'e buradan ulaşabilirsiniz.

