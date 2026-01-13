Ar-Ge İndirimi Ve Teknokent İstisnasindan Faydalananlarin Fon Ayirma Ve Yatirim Yapma Yükümlülüklerine İlişkin Had Ve Sinirlar Yeniden Belirlenmiştir

Bilindiği gibi 7263 sayılı Kanunla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine eklenen 14 üncü fıkra ve 4691...

Bilindiği gibi 7263 sayılı Kanunla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine eklenen 14 üncü fıkra ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa eklenen ek 3 üncü maddeyle, anılan Kanunlar kapsamında indirim ve/veya istisna kazanç elde edenlere yönelik fon ayırma ve bazı menkul kıymetlere yatırım yapma zorunluluğu getirilmiştir.

Getirilen bu yasal düzenlemeler; anılan Kanunlar kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanan ve/veya bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlandıkları Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknopark istisnası tutarının 1.000.000 TL'nın üzerinde olması halinde; yararlandıkları indirim tutarının %2'si kadar bir tutarı (yıl bazında 20.000.000 TL'yi geçmemek üzere), ilgili yıl karından ayırıp öz varlık hesapları içinde bir fon hesabına aktarmaları ve bu tutarla bu fonun oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu payı satın almaları veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak koymaları zorunluluğunu öngörmektedir.

İlgili yasal düzenlemelerde, Cumhurbaşkanı'na bu maddelerde yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetki verilmiştir.

Bu zorunluluklar, ilk olarak 2021 yılı (özel hesap dönemine tabi olanlarda 2022 yılında biten özel hesap dönemi) kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisnalarla birlikte başlamıştır.

Getirilen bu düzenlemelerle ilgili açıklamalarımıza 2021/036 ve 2022/029 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Bununla birlikte; Cumhurbaşkanı kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 16.12.2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bu düzenlemelerde yer alan oran ve tutarlarda 1.1.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmış ve yıllık beyanname üzerinden yararlanılan en az indirim/istisna tutarını 1.000.000 TL'den 2.000.000 TL'ye; bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak tutar %2'den %3'e ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırını 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltmiştir.

Yapılan bu değişikliklerle ilgili açıklamalarımıza 2023/103 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Bu defa, 31.12.2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılarak, bu düzenlemelerde yer alan oran ve tutarlar 1.1.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

Yıllık beyanname üzerinden yararlanılan en az indirim/istisna tutarı, 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen 2.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak tutar, 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlendiği haliyle %3 olarak korunmuştur.

Yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı, 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlendiği haliyle 100.000.000 TL olarak korunmuştur.

İlgili tutar ve oran sınırları ilgili yasal düzenlemeler, önceki Cumhurbaşkanı Kararı ve yeni Cumhurbaşkanı Kararına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İlgili Kanun (5746/4691) Eski Cumhurbaşkanı Kararı (7953) Yeni Cumhurbaşkanı Kararı (10803) Asgari indirim/istisna tutarı 1 milyon TL 2 milyon TL 5 milyon TL Fon yükümlülüğü %2 %3 %3 Azami fon tutarı 20 milyon TL 100 milyon TL 100 milyon TL

10803 Cumhurbaşkanı Kararı 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu yeni oran ve tutarlar ilk olarak 30 Nisan 2026 tarihine kadar verilecek 2025 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılacak Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknokent istisnası için uygulanacaktır.

