2025, 2026 Ve 2027 Yıllarında Şartların Oluşup Oluşmadığına Bakılmaksızın, Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak!

Değerli okurlar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 587 sıra no.lu Genel Tebliğ ile 2025 yılının dördüncü geçici vergi döneminde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması düzenledi.

2025 yılsonu itibariyle enflasyon düzeltmesinin yapılmayacağı da dünkü (25 Aralık 2025 tarihli) Resmî Gazete'de yayımlanan 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34. maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 37. madde ile kesinleşti.

Söz konusu geçici madde ile 2026 ve 2027 yıllarında da enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı hükme bağlandı.

Bu değişiklik 7571 sayılı Kanunun Genel Kurulda görüşülmesi sırasında verilen bir önergenin kabul edilmesi ile sağlandı. Önerge teklifinde değişiklik gerekçesi aşağıdaki şekilde açıklanmış bulunuyor:

"...Gelişen süreçte Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeler ile mükelleflere sürekli yeniden değerleme imkânı getirilmiş olması, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanması sonucu mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırılmış olması ve mükelleflerin bu yöndeki talepleri dikkate alınarak, şartlar oluşsa dahi 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi önerilmektedir."

Geçici madde ile yapılan düzenlemeye göre:

Enflasyon düzeltmesi şartları oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2025 yılı ile 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

2026 ve 2027 yıllarında, şartların oluşup oluşmadığın bakılmaksızın geçici vergi dönemleri için de enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemleri için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı, enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak dönemleri geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere üç hesap dönemine kadar uzatmaya yetkili.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler. Bu husus, geçici 37. maddede açıkça hükme bağlanmış bulunuyor.

Bu madde hükümleri, geçici 33. maddenin dördüncü fıkrası kapsamında olan mükellefler hakkında da uygulanacak. Söz konusu fıkra; bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları tarafından geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkının, kazancın tespitinde dikkate alınmayacağını düzenliyor. Buna göre, sayılan bu kurumlar da yukarıda belirtilen dönemlerde enflasyon düzeltmesi yapmayacaklar.

7571 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce işi bırakma, tasfiye, devir ve tam bölünme gibi nedenlerle kıst dönem için enflasyon düzeltmesi yaparak gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermiş olanların bu beyannamelerini düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü söz konusu Kanunla 2025 yılı için enflasyon düzeltmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bu çerçevede ödeyeceği kurumlar vergisi artanlara, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi yürütülmemesi gerektiği kanaatindeyim.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler (yetki kapsamında uzatılan dönemler dahil) enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirildiğinden, bu dönemler için VUK'un mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uyarınca amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılabilecek.

Bu yazı için son sözlerim...

Bugüne kadar enflasyon düzeltmesi ile ilgili düzenlemelerin geç yapılması ve yaratılan belirsizlik ortamı nedeniyle sürekli eleştiri yapmak durumunda kaldım.

Bu defa gerek dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına ilişkin tebliğin, gerekse 2025, 2026 ve 2027 yıllarında enflasyon düzenlemesi yapılmayacağına ilişkin yasal düzenlemenin çok hızlı bir şekilde yıl bitmeden yayımlanmış olmasını çok kıymetli buluyorum. Tüm emeği geçenlerin eline sağlık...

Böylece, Cumhurbaşkanına verilen üç yıllık uzatma yetkisi ile birlikte altı yıl sorun ortadan kaldırılmış oldu. Umarım sonraki yıllarda enflasyon oranları düşürülerek enflasyon düzeltmesi gereği ortadan kalkar.

Bence uygun bir zamanda enflasyon düzeltmesi kalıcı olarak kaldırılmalıdır!

