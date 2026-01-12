Dijital Hizmet Vergisi Oranı Kademeli Olarak Düşürülmüştür

Bilindiği gibi 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile dijital hizmet vergisi ihdas edilmiş ve bu düzenleme 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detayları 2019/103 sayılı Sirkülerimizde yer alan ve mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olan bu verginin oranı %7,5 dur.

Bu defa Cumhurbaşkanı10767 sayılı Kararıile (RG.25.12.2025-33118) Kanunda kendisine verilen hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte bu vergiyi %1'e kadar indirme, iki katına kadar artırma yetkisine dayanarak, hizmet türü gözetilmeksizin 1.1.2026 tarihinden itibaren %5'e, 1.1.2027 tarihinden itibaren de %2,5'a indirmiştir.

Bu Karar yayım tarihini izleyen yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

