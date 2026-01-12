ARTICLE
12 January 2026

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Kademeli Olarak Düşürülmüştür

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

Contributor

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
Explore Firm Details
Bilindiği gibi 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile dijital hizmet vergisi ihdas edilmiş ve bu düzenleme 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Turkey Tax
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
BDO Türkiye’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular:
  • in Turkey

Bilindiği gibi 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile dijital hizmet vergisi ihdas edilmiş ve bu düzenleme 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detayları 2019/103 sayılı Sirkülerimizde yer alan ve mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olan bu verginin oranı %7,5 dur.

Bu defa Cumhurbaşkanı10767 sayılı Kararıile (RG.25.12.2025-33118) Kanunda kendisine verilen hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte bu vergiyi %1'e kadar indirme, iki katına kadar artırma yetkisine dayanarak, hizmet türü gözetilmeksizin 1.1.2026 tarihinden itibaren %5'e, 1.1.2027 tarihinden itibaren de %2,5'a indirmiştir.
Bu Karar yayım tarihini izleyen yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of BDO Türkiye
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More