2025 Hesap Döneminin Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır

Bilindiği üzere 582 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştu.

Sonrasında 19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2'nci maddesiyle 1/1/2025 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına ilişkin verilecek beyannamelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 2025 yılının 4'üncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin olarak geçici vergi beyannamesi verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu defa da 24/12/2025 tarih ve 33117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımı tarihinde yürürlüğe giren 587 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiile2025 hesap döneminin dördüncü geçici vergi döneminde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur.

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler bakımından ise, 2025 takvim yılı içinde başlayan hesap dönemine ait dördüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Bu kapsamda enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun bulunan döneme ilişkin verilecek geçici gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin ekine bilanço eklenmeyecektir.

Vergi Usul Kanunu'nun 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2025 hesap döneminin dördüncü geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

