Bazı Özel Tüketim Vergisi Tutarlari Yeniden Belirlenmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
in Turkey
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu'na Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer
Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 10799
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar 31
Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.