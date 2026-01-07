ARTICLE
7 January 2026

Bazı Özel Tüketim Vergisi Tutarlari Yeniden Belirlenmiştir

N
Nazali

Contributor

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 10799...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 10799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu tutarlara buradan ulaşabilirsiniz.

