Malul Ve Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna Tutarı 2026 Yılı İçin 2.873.900 Tl Olarak Belirlenmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
in Turkey
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 16
Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı
Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun (7/2) ve (7/6)
maddelerinde yer alan malul veya engellilerin taşıt
alımlarındaki istisna tutarı, 1/1/2026 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere 2.873.900 TL olarak
belirlenmiştir.