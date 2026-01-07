Malul Ve Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna Tutarı 2026 Yılı İçin 2.873.900 Tl Olarak Belirlenmiştir

Article Insights

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun (7/2) ve (7/6) maddelerinde yer alan malul veya engellilerin taşıt alımlarındaki istisna tutarı, 1/1/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.873.900 TL olarak belirlenmiştir.

