7 January 2026

2026 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Nazali

Contributor

Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 58 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu...
Nazali Attorneys
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 58 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.

(1) 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

309.100'ü aşmayanlar

1

5.750

4.010

2.238

1.689

593

309.100'ü aşıp 541.500'ü aşmayanlar

2

6.319

4.409

2.459

1.861

655

541.500'ü aşanlar

3

6.902

4.807

2.693

2.032

706

1301 - 1600 cm3'e kadar

309.100'ü aşmayanlar

4

10.016

7.510

4.354

3.077

1.181

309.100'ü aşıp

541.500'ü aşmayanlar

5

11.023

8.264

4.794

3.375

1.290

541.500'ü aşanlar

6

12.028

9.012

5.220

3.685

1.408

1601 - 1800 cm3'e kadar

775.100'ü aşmayanlar

7

19.472

15.226

8.948

5.458

2.113

775.100'ü aşanlar

8

21.251

16.600

9.775

5.964

2.307

1801 - 2000 cm3'e kadar

775.100'ü aşmayanlar

9

30.679

23.625

13.886

8.264

3.248

775.100'ü aşanlar

10

33.474

25.784

15.147

9.012

3.547

2001 - 2500 cm3'e kadar

968.100'ü aşmayanlar

11

46.027

33.413

20.874

12.465

4.930

968.100'ü aşanlar

12

50.217

36.448

22.768

13.606

5.378

2501 - 3000 cm3'e kadar

1.937.500'ü aşmayanlar

13

64.175

55.837

34.878

18.758

6.875

1.937.500'ü aşanlar

14

70.018

60.905

38.053

20.466

7.503

3001 - 3500 cm3'e kadar

1.937.500'ü aşmayanlar

15

97.744

87.954

52.976

26.443

9.684

1.937.500'ü aşanlar

16

106.641

95.940

57.791

28.839

10.578

3501 - 4000 cm3'e kadar

3.101.800'ü aşmayanlar

17

153.684

132.712

78.152

34.878

13.886

3.101.800'ü aşanlar

18

167.671

144.770

85.271

38.053

15.147

4001 cm3 ve yukarısı

3.683.200'ü aşmayanlar

19

251.554

188.627

111.714

50.206

19.472

3.683.200'ü aşanlar

20

274.415

205.781

121.873

54.769

21.251

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 -15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250cm3'e kadar

1.069

799

589

362

136

251 - 650 cm3'e kadar

2.214

1.676

1.069

589

362

651 - 1200 cm3'e kadar

5.719

3.398

1.676

1.069

589

1200 cm3 ve yukarısı

13.876

9.167

5.719

4.540

2.214
                   

(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

6.875

4.540

2.214

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

9.167

5.719

3.398

1901 cm3 ve yukarısı

13.876

9.167

5.719

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

17.370

10.372

4.540

26-35 kişiye kadar

20.831

17.370

6.875

36-45 kişiye kadar

23.182

19.662

9.167

46 kişi ve yukarısı 

27.811

23.182

13.876

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg'a kadar

6.163

4.094

2.004

  1.501 -   3.500 kg'a kadar

12.488

7.234

4.094

  3.501 -   5.000 kg'a kadar

18.763

15.616

6.163

  5.001 - 10.000 kg'a kadar

20.831

17.690

8.292

10.001 - 20.000 kg'a kadar

25.036

20.831

12.488

20.001 kg ve yukarısı 

31.315

25.036

14.548

(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

 1.150 kg'a kadar

116.300

92.991

69.730

55.770

  1.151 -   1.800 kg'a kadar

174.484

139.548

104.654

83.717

  1.801 -   3.000 kg'a kadar

232.681

186.131

139.548

111.644

  3.001 -   5.000 kg'a kadar

290.879

232.681

174.484

139.548

  5.001 - 10.000 kg'a kadar

349.082

279.245

209.403

167.495

10.001 - 20.000 kg'a kadar

407.275

325.795

244.310

195.393

20.001 kg ve yukarısı

465.454

372.323

279.245

223.385

(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

5.750

4.010

2.238

1.689

593

1301-1600 cm³ e kadar

10.016

7.510

4.354

3.077

1.181

1601-1800 cm³ e kadar

17.705

13.829

8.145

4.957

1.917

1801-2000 cm³ e kadar

27.898

21.478

12.624

7.510

2.958

2001-2500 cm³ e kadar

41.840

30.372

18.977

11.333

4.479

2501-3000 cm³ e kadar

58.347

50.754

31.704

17.044

6.255

3001-3500 cm³ e kadar

88.859

79.955

48.158

24.031

8.813

3501-4000 cm³ e kadar

139.721

120.647

71.048

31.704

12.624

4001 cm³ ve yukarısı

228.681

171.481

101.555

45.632

17.705

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Nazali Attorneys
