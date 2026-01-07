2026 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

- in Turkey
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 58 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.
(1) 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıt Değeri (TL)
|
Satır Numarası
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm3 ve aşağısı
|
309.100'ü aşmayanlar
|
1
|
5.750
|
4.010
|
2.238
|
1.689
|
593
|
309.100'ü aşıp 541.500'ü aşmayanlar
|
2
|
6.319
|
4.409
|
2.459
|
1.861
|
655
|
541.500'ü aşanlar
|
3
|
6.902
|
4.807
|
2.693
|
2.032
|
706
|
1301 - 1600 cm3'e kadar
|
309.100'ü aşmayanlar
|
4
|
10.016
|
7.510
|
4.354
|
3.077
|
1.181
|
309.100'ü aşıp
541.500'ü aşmayanlar
|
5
|
11.023
|
8.264
|
4.794
|
3.375
|
1.290
|
541.500'ü aşanlar
|
6
|
12.028
|
9.012
|
5.220
|
3.685
|
1.408
|
1601 - 1800 cm3'e kadar
|
775.100'ü aşmayanlar
|
7
|
19.472
|
15.226
|
8.948
|
5.458
|
2.113
|
775.100'ü aşanlar
|
8
|
21.251
|
16.600
|
9.775
|
5.964
|
2.307
|
1801 - 2000 cm3'e kadar
|
775.100'ü aşmayanlar
|
9
|
30.679
|
23.625
|
13.886
|
8.264
|
3.248
|
775.100'ü aşanlar
|
10
|
33.474
|
25.784
|
15.147
|
9.012
|
3.547
|
2001 - 2500 cm3'e kadar
|
968.100'ü aşmayanlar
|
11
|
46.027
|
33.413
|
20.874
|
12.465
|
4.930
|
968.100'ü aşanlar
|
12
|
50.217
|
36.448
|
22.768
|
13.606
|
5.378
|
2501 - 3000 cm3'e kadar
|
1.937.500'ü aşmayanlar
|
13
|
64.175
|
55.837
|
34.878
|
18.758
|
6.875
|
1.937.500'ü aşanlar
|
14
|
70.018
|
60.905
|
38.053
|
20.466
|
7.503
|
3001 - 3500 cm3'e kadar
|
1.937.500'ü aşmayanlar
|
15
|
97.744
|
87.954
|
52.976
|
26.443
|
9.684
|
1.937.500'ü aşanlar
|
16
|
106.641
|
95.940
|
57.791
|
28.839
|
10.578
|
3501 - 4000 cm3'e kadar
|
3.101.800'ü aşmayanlar
|
17
|
153.684
|
132.712
|
78.152
|
34.878
|
13.886
|
3.101.800'ü aşanlar
|
18
|
167.671
|
144.770
|
85.271
|
38.053
|
15.147
|
4001 cm3 ve yukarısı
|
3.683.200'ü aşmayanlar
|
19
|
251.554
|
188.627
|
111.714
|
50.206
|
19.472
|
3.683.200'ü aşanlar
|
20
|
274.415
|
205.781
|
121.873
|
54.769
|
21.251
|
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 -15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
2- Motosikletler
|
100 - 250cm3'e kadar
|
1.069
|
799
|
589
|
362
|
136
|
251 - 650 cm3'e kadar
|
2.214
|
1.676
|
1.069
|
589
|
362
|
651 - 1200 cm3'e kadar
|
5.719
|
3.398
|
1.676
|
1.069
|
589
|
1200 cm3 ve yukarısı
|
13.876
|
9.167
|
5.719
|
4.540
|
2.214
(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 6 yaş
|
7 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1) Minibüs
|
6.875
|
4.540
|
2.214
|
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
|
1900 cm3 ve aşağısı
|
9.167
|
5.719
|
3.398
|
1901 cm3 ve yukarısı
|
13.876
|
9.167
|
5.719
|
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
|
25 kişiye kadar
|
17.370
|
10.372
|
4.540
|
26-35 kişiye kadar
|
20.831
|
17.370
|
6.875
|
36-45 kişiye kadar
|
23.182
|
19.662
|
9.167
|
46 kişi ve yukarısı
|
27.811
|
23.182
|
13.876
|
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
|
1.500 kg'a kadar
|
6.163
|
4.094
|
2.004
|
1.501 - 3.500 kg'a kadar
|
12.488
|
7.234
|
4.094
|
3.501 - 5.000 kg'a kadar
|
18.763
|
15.616
|
6.163
|
5.001 - 10.000 kg'a kadar
|
20.831
|
17.690
|
8.292
|
10.001 - 20.000 kg'a kadar
|
25.036
|
20.831
|
12.488
|
20.001 kg ve yukarısı
|
31.315
|
25.036
|
14.548
(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
|
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 – 3 yaş
|
4 – 5 yaş
|
6 – 10 yaş
|
11 ve yukarı yaş
|
Uçak ve helikopterler
|
1.150 kg'a kadar
|
116.300
|
92.991
|
69.730
|
55.770
|
1.151 - 1.800 kg'a kadar
|
174.484
|
139.548
|
104.654
|
83.717
|
1.801 - 3.000 kg'a kadar
|
232.681
|
186.131
|
139.548
|
111.644
|
3.001 - 5.000 kg'a kadar
|
290.879
|
232.681
|
174.484
|
139.548
|
5.001 - 10.000 kg'a kadar
|
349.082
|
279.245
|
209.403
|
167.495
|
10.001 - 20.000 kg'a kadar
|
407.275
|
325.795
|
244.310
|
195.393
|
20.001 kg ve yukarısı
|
465.454
|
372.323
|
279.245
|
223.385
(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1-3 yaş
|
4-6 yaş
|
7-11 yaş
|
12-15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
5.750
|
4.010
|
2.238
|
1.689
|
593
|
1301-1600 cm³ e kadar
|
10.016
|
7.510
|
4.354
|
3.077
|
1.181
|
1601-1800 cm³ e kadar
|
17.705
|
13.829
|
8.145
|
4.957
|
1.917
|
1801-2000 cm³ e kadar
|
27.898
|
21.478
|
12.624
|
7.510
|
2.958
|
2001-2500 cm³ e kadar
|
41.840
|
30.372
|
18.977
|
11.333
|
4.479
|
2501-3000 cm³ e kadar
|
58.347
|
50.754
|
31.704
|
17.044
|
6.255
|
3001-3500 cm³ e kadar
|
88.859
|
79.955
|
48.158
|
24.031
|
8.813
|
3501-4000 cm³ e kadar
|
139.721
|
120.647
|
71.048
|
31.704
|
12.624
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
228.681
|
171.481
|
101.555
|
45.632
|
17.705
Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]