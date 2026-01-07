2026 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 58 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu...

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 58 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.

(1) 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm3 ve aşağısı 309.100'ü aşmayanlar 1 5.750 4.010 2.238 1.689 593 309.100'ü aşıp 541.500'ü aşmayanlar 2 6.319 4.409 2.459 1.861 655 541.500'ü aşanlar 3 6.902 4.807 2.693 2.032 706 1301 - 1600 cm3'e kadar 309.100'ü aşmayanlar 4 10.016 7.510 4.354 3.077 1.181 309.100'ü aşıp 541.500'ü aşmayanlar 5 11.023 8.264 4.794 3.375 1.290 541.500'ü aşanlar 6 12.028 9.012 5.220 3.685 1.408 1601 - 1800 cm3'e kadar 775.100'ü aşmayanlar 7 19.472 15.226 8.948 5.458 2.113 775.100'ü aşanlar 8 21.251 16.600 9.775 5.964 2.307 1801 - 2000 cm3'e kadar 775.100'ü aşmayanlar 9 30.679 23.625 13.886 8.264 3.248 775.100'ü aşanlar 10 33.474 25.784 15.147 9.012 3.547 2001 - 2500 cm3'e kadar 968.100'ü aşmayanlar 11 46.027 33.413 20.874 12.465 4.930 968.100'ü aşanlar 12 50.217 36.448 22.768 13.606 5.378 2501 - 3000 cm3'e kadar 1.937.500'ü aşmayanlar 13 64.175 55.837 34.878 18.758 6.875 1.937.500'ü aşanlar 14 70.018 60.905 38.053 20.466 7.503 3001 - 3500 cm3'e kadar 1.937.500'ü aşmayanlar 15 97.744 87.954 52.976 26.443 9.684 1.937.500'ü aşanlar 16 106.641 95.940 57.791 28.839 10.578 3501 - 4000 cm3'e kadar 3.101.800'ü aşmayanlar 17 153.684 132.712 78.152 34.878 13.886 3.101.800'ü aşanlar 18 167.671 144.770 85.271 38.053 15.147 4001 cm3 ve yukarısı 3.683.200'ü aşmayanlar 19 251.554 188.627 111.714 50.206 19.472 3.683.200'ü aşanlar 20 274.415 205.781 121.873 54.769 21.251 Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 -15 yaş 16 ve yukarı yaş 2- Motosikletler 100 - 250cm3'e kadar 1.069 799 589 362 136 251 - 650 cm3'e kadar 2.214 1.676 1.069 589 362 651 - 1200 cm3'e kadar 5.719 3.398 1.676 1.069 589 1200 cm3 ve yukarısı 13.876 9.167 5.719 4.540 2.214

(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 6.875 4.540 2.214 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm3 ve aşağısı 9.167 5.719 3.398 1901 cm3 ve yukarısı 13.876 9.167 5.719 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 17.370 10.372 4.540 26-35 kişiye kadar 20.831 17.370 6.875 36-45 kişiye kadar 23.182 19.662 9.167 46 kişi ve yukarısı 27.811 23.182 13.876 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg'a kadar 6.163 4.094 2.004 1.501 - 3.500 kg'a kadar 12.488 7.234 4.094 3.501 - 5.000 kg'a kadar 18.763 15.616 6.163 5.001 - 10.000 kg'a kadar 20.831 17.690 8.292 10.001 - 20.000 kg'a kadar 25.036 20.831 12.488 20.001 kg ve yukarısı 31.315 25.036 14.548

(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler 1.150 kg'a kadar 116.300 92.991 69.730 55.770 1.151 - 1.800 kg'a kadar 174.484 139.548 104.654 83.717 1.801 - 3.000 kg'a kadar 232.681 186.131 139.548 111.644 3.001 - 5.000 kg'a kadar 290.879 232.681 174.484 139.548 5.001 - 10.000 kg'a kadar 349.082 279.245 209.403 167.495 10.001 - 20.000 kg'a kadar 407.275 325.795 244.310 195.393 20.001 kg ve yukarısı 465.454 372.323 279.245 223.385

(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 5.750 4.010 2.238 1.689 593 1301-1600 cm³ e kadar 10.016 7.510 4.354 3.077 1.181 1601-1800 cm³ e kadar 17.705 13.829 8.145 4.957 1.917 1801-2000 cm³ e kadar 27.898 21.478 12.624 7.510 2.958 2001-2500 cm³ e kadar 41.840 30.372 18.977 11.333 4.479 2501-3000 cm³ e kadar 58.347 50.754 31.704 17.044 6.255 3001-3500 cm³ e kadar 88.859 79.955 48.158 24.031 8.813 3501-4000 cm³ e kadar 139.721 120.647 71.048 31.704 12.624 4001 cm³ ve yukarısı 228.681 171.481 101.555 45.632 17.705

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

