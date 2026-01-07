ARTICLE
7 January 2026

E-arşi̇v Fatura Zorunluluğu 2027 Yilina Ertelenen Mükellefler

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 589...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 589 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar" başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler açısından zorunluluğa geçiş süresi uzatılmış olup söz konusu mükelleflerin 01.01.2026-31.12.2026 tarihleri arasında vergiler dahil toplam tutarı 3.000 TL'yi aşmayan faturaları e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More