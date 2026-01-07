E-arşi̇v Fatura Zorunluluğu 2027 Yilina Ertelenen Mükellefler

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 589 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar" başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler açısından zorunluluğa geçiş süresi uzatılmış olup söz konusu mükelleflerin 01.01.2026-31.12.2026 tarihleri arasında vergiler dahil toplam tutarı 3.000 TL'yi aşmayan faturaları e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

