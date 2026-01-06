Gelir Vergisine İlişkin 2026'da Uygulanacak Olan Bazi Had Ve Tutarlar Belirlenmiştir

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 332 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2025 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

2026 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK OLAN BAZI HAD VE TUTARLAR

internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 1.900.000 TL (GVK 9/1-10)

1.900.000 TL (GVK 9/1-10) Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 58.000 TL (GVK 21)

58.000 TL (GVK 21) İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 300 TL (GVK 23/8)

300 TL (GVK 23/8) İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 158 TL (GVK 23/10)

158 TL (GVK 23/10) Engellilik indirimi tutarları (GVK 31)

- Birinci derece engelliler için 12.000 TL

- İkinci derece engelliler için 7.000 TL

- Üçüncü derece engelliler için 3.000 TL

Binek otomobillere ilişkin indirilebilecek giderler (GVK 40/1-1, GVK 40/1-7)

GVK'nın 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

- (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 46.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 1.200.000 TL,

- (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 1.380.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 2.600.000 TL

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık kira bedeli toplamı (GVK 47/2)

- Büyükşehir belediye sınırları içinde 99.000 TL

- Diğer yerlerde 60.000 TL

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler ( GVK 48)

- (1) numaralı bent için 1.200.000 TL ve 1.900.000 TL,

- (2) numaralı bent için 600.000 TL,

- (3) numaralı bent için 1.200.000 TL,

Serbest meslek kazancının tespitine ilişkin indirilebilecek giderlerden (GVK 68/1-4 ve GVK 68/1-5)

GVK'nın 68'inci maddesinin birinci fıkrasının;

- (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 1.380.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 2.600.000 TL,

- (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 46.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 1.200.000 TL

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 150.000 TL (GVK Mükerrer 80. madde üçüncü fıkra)

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 350.000 TL (GVK 82. madde ikinci fıkra)

350.000 TL (GVK 82. madde ikinci fıkra) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 22.000 TL (GVK 86/1-d)

22.000 TL (GVK 86/1-d) Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

193 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2025 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

190.000 TL'ye kadar % 15 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası % 20 1.000.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL (ücret gelirlerinde 1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL), fazlası % 27 5.300.000 TL'nin 1.000.000 TL'si için 232.500 TL (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL), fazlası % 35 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.737.500 TL (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL), fazlası % 40

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminde azami sınır 12.000.000 TL (mükerrer 121/1)

BASİT USULDE KAZANÇ TESPİTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan maddelerin ticaretini yapanların, 2026 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2025 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Değerli Kağıt 2.100.000 2.200.000 2.500.000 3.000.000 Şeker – Çay 1.500.000 2.100.000 1.900.000 2.500.000 Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb. 1.500.000 2.100.000 1.900.000 2.500.000 İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto – Sigara – Tütün 1.500.000 2.100.000 1.900.000 2.500.000 Akaryakıt (LPG hariç) 2.200.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)'ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usule tabi mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2026 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA İNDİRİM ORANI UYGULAMASI

2025 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2025 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %25,49'dur. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %39,27'dir. Buna göre, 2025 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%25,49 / %39,27=) %64,91 olmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2025 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.