6 January 2026

2026 Yilinda Uygulanacak Vergi̇ Usul Kanunu'nda Yer Alan Tutarlar Beli̇rlenmi̇şti̇r

Nazali

Contributor

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Turkey Tax
Nazali Attorneys
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 588 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve 1.1.2026 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU

2026 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

30.000

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

30.000-3.000.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

3.000.000 ve üzeri

4- İlanın;

-Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

30.000

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

350

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

Alt sınır

Üst sınır

1.200.000

17.000.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

- Alış tutarı

2.500.000

- Satış tutarı

3.500.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

1.200.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

2.500.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

12.000

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

35

MÜKERRER MADDE 257

Teminat Tutarı

8- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden;

Yeni İşe Başlayanlar

79.000.000

Faaliyeti Devam Edenler

790.000.000

10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

170.000.000

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

12.000

MADDE

323

Şüpheli Alacak Tutarı

25.000

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

150

- Diğer vergilerde

300

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

35.000

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

17.000

3 - İkinci sınıf tüccarlar

8.700

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

6.000

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4.000

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2.600

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

17.000

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

8.700

3 - İkinci sınıf tüccarlar

6.000

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

4.000

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

2.600

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

1.700

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
  1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
  1. Tespit

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

17.000

17.000.000

Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel

Asgari
  1. Tespit
  2. Tespit
  3. Tespit
  4. Tespit
  5. ve Sonraki Tespitler

35.000

53.000

70.000

87.000

170.000
  1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

17.000

1.700.000

17.000.000

Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel

2. Tespit

3. Tespit

4. Tespit

5. Tespit

6. ve Sonraki Tespitler

35.000

53.000

70.000

87.000

170.000
  1. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almaması

-Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

8.700

87.000
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

3.000

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

110.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

3.500

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

11.700

2.200.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

15.000

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

26.000

11-Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef Adına

Alt Sınır

Üst Sınır

400.000

4.000.000

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

70

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar için ceza

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

35.000

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

17.000

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

8.700

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

12.000

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

6.000

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

Mükerrer 257. maddenin 1. fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

17.000.000

Mükerrer 257. maddenin 1. fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

17.000.000

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

35.000.000

-Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatların, banka ve benzeri finans kurumları, ödeme kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla başkalarının adı ve /veya hesabı kullanılarak yapılması durumunda, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

35.000.000

-Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen tahsilatların kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

35.000.000

-Maddenin onikinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası

35.000.000

MADDE 370

İzaha Davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

870.000

EK MADDE 1

Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

40.000 üzeri

EK MADDE 1

376. Maddedeki indirim Oranının %50 Artırımlı Uygulanacağı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

40.000 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

40.000 üzeri

MÜKERRER MADDE 413

Katılma payı tutarı

0,43

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

