2026 Yilinda Uygulanacak Vergi̇ Usul Kanunu'nda Yer Alan Tutarlar Beli̇rlenmi̇şti̇r

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza