2026 Yilinda Uygulanacak Vergi̇ Usul Kanunu'nda Yer Alan Tutarlar Beli̇rlenmi̇şti̇r

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 588 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve 1.1.2026 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir.
|
MADDE NO – KONUSU
|
2026 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
|
MADDE 104-
|
İlanın şekli
|
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
|
30.000
|
3- İlanın;
|
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
|
30.000-3.000.000
|
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
|
3.000.000 ve üzeri
|
4- İlanın;
-Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması
|
30.000
|
MÜKERRER MADDE 115-
|
Tahakkuktan vazgeçme
|
350
|
MADDE 153/A-
|
Teminat tutarı
Alt sınır
Üst sınır
|
1.200.000
17.000.000
|
MADDE 177-
|
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
|
1- Yıllık;
|
- Alış tutarı
|
2.500.000
|
- Satış tutarı
|
3.500.000
|
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
|
1.200.000
|
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
|
2.500.000
|
MADDE 232-
|
Fatura kullanma mecburiyeti
|
12.000
|
MADDE 252-
|
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
|
35
|
MÜKERRER MADDE 257
|
Teminat Tutarı
|
8- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden;
|
Yeni İşe Başlayanlar
|
79.000.000
|
Faaliyeti Devam Edenler
|
790.000.000
|
10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar
|
170.000.000
|
MADDE 313-
|
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
|
12.000
|
MADDE
323
|
Şüpheli Alacak Tutarı
|
25.000
|
MADDE 343-
|
En az ceza haddi
|
- Damga vergisinde
|
150
|
- Diğer vergilerde
|
300
|
MADDE 352-
|
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
|
(Kanuna bağlı cetvel)
|
I inci derece usulsüzlükler
|
1- Sermaye şirketleri
|
35.000
|
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
|
17.000
|
3 - İkinci sınıf tüccarlar
|
8.700
|
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
|
6.000
|
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
|
4.000
|
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
|
2.600
|
II nci derece usulsüzlükler
|
1- Sermaye şirketleri
|
17.000
|
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
|
8.700
|
3 - İkinci sınıf tüccarlar
|
6.000
|
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
|
4.000
|
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
|
2.600
|
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
|
1.700
|
MADDE NO – KONUSU
|
2026 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
|
MADDE 353-
|
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
|
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
|
17.000
17.000.000
|
Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel
|
Asgari
|
|
35.000
53.000
70.000
87.000
170.000
|
-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
|
17.000
1.700.000
17.000.000
|
Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel
|
2. Tespit
3. Tespit
4. Tespit
5. Tespit
6. ve Sonraki Tespitler
|
35.000
53.000
70.000
87.000
170.000
|
-Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
|
8.700
87.000
|
|
3.000
|
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
|
110.000
|
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
|
3.500
|
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
|
11.700
2.200.000
|
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
|
15.000
|
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
|
26.000
|
11-Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef Adına
Alt Sınır
Üst Sınır
|
400.000
4.000.000
|
MADDE 355-
|
b) Damga Vergisinde
|
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
|
70
|
MÜKERRER MADDE 355-
|
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar için ceza
|
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
|
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
|
35.000
|
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
|
17.000
|
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
|
8.700
|
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
|
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
|
12.000
|
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
|
6.000
|
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
|
3.000
|
Mükerrer 257. maddenin 1. fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)
|
17.000.000
|
Mükerrer 257. maddenin 1. fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)
|
17.000.000
|
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
|
35.000.000
|
-Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatların, banka ve benzeri finans kurumları, ödeme kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla başkalarının adı ve /veya hesabı kullanılarak yapılması durumunda, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
|
35.000.000
|
-Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen tahsilatların kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
|
35.000.000
|
-Maddenin onikinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası
|
35.000.000
|
MADDE 370
|
İzaha Davet
|
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı
|
870.000
|
EK MADDE 1
|
Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır
|
40.000 üzeri
|
EK MADDE 1
|
376. Maddedeki indirim Oranının %50 Artırımlı Uygulanacağı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır
|
40.000 ve altı
|
EK MADDE 11
|
Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır
|
40.000 üzeri
|
MÜKERRER MADDE 413
|
Katılma payı tutarı
|
0,43
Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.
