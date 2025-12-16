Türk Ticaret Kanununun Sermayenin Kaybına İlişkin 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

ARTICLE
16 December 2025

VERGİ 2025-067

TÜRK TİCARET KANUNUNUN SERMAYENİN KAYBINA İLİŞKİN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR
Bilindiği üzere,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ(Tebliğ)15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğ'in Geçici 1'inci maddesi ile, ilk olarak, 1/1/2023 tarihine kadar, Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayacağı hususu düzenlenmişti.

Söz konusu düzenleme farklı zamanlarda yapılan değişikliklerle revize edilerek önce 1/1/2024 sonra 1/1/2025 tarihine ve en son 1/1/2026 tarihine kadar uzatılmıştıkadar uzatılmıştı.

Bu defa,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Değişiklik Tebliği)ile ilgili maddenin yürürlüğü1/1/2027tarihine kadar uzatılmıştır.

Böylelikle, 1/1/2027tarihine kadar, TTK'nın 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak Tebliğ'in 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

