Mükellefe Tebliğ Edilen İhbarnamedeki Vergi İçin Dava Açılması/Ceza İçin Uzlaşma Talep Edilmesinin Esasları

Özet: 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 7524 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vergi uyumunun artırılmasına ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde 2.8.2024 tarihinden itibaren vergi aslında uzlaşma kaldırılmış ve uzlaşma müessesesi cezalar ile sınırlandırılmıştır. Vergi aslı için uzlaşmanın kaldırılması sonucunda, aynı ihbarnamede yer alan vergi aslı için dava açılması, vergi ziyaı cezası için ise uzlaşma talep edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Anahtar kelimeler: 7524 sayılı Kanun, vergi/ceza ihbarnamesi, dava açma, cezalarda indirim, uzlaşma talebi.

1. Giriş

Mükellefler; adlarına ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları ve belirli bir tutarı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için düzenlenen ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma, düzeltme ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

2024 yılında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinde, 7524 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve 2.8.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile vergi uyumunun artırılmasına ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde vergi cezaları artırılmış ve uzlaşma müessesesi cezalar ile sınırlandırılmıştır.

Mükellefler adına vergi inceleme raporuna, takdir komisyonu kararına veya vergi dairesince yapılan tespitler üzerine vergi/ceza ihbarnamesi düzenlenmek suretiyle vergi dairesi tarafından re'sen veya ikmalen yapılan tarhiyatlara karşı 30 gün içinde mükellefin uzlaşma ve cezalarda indirim talebi ile vergi mahkemesinde dava açma yoluna başvurmaktadır.

Haklarınca cezalı tarhiyat yapılan mükellefler genellikle vergi ve cezanın tamamı için dava açmakta ya da ceza için uzlaşma veya cezalarda indirim talebinde bulunmaktadır. Ancak, 7524 sayılı Kanunla 2.8.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren uygulamaya göre artık vergi aslında uzlaşma kaldırılmış olduğundan, mükellefler sadece vergi ziyaı cezası için uzlaşma talebinde bulunabilmektedir.

Dolayısıyla, yeni durumda adına cezalı tarhiyat yapılarak kendisine tebligat yapılan bir mükellef, vergi aslı için uzlaşma talep edemeyecek ve sadece vergi ziyaı cezası için uzlaşma talep edebilecektir. Bu durumda, mükellef şayet vergi aslı ve ceza için dava açma yoluna başvurursa sorun yoktur; ancak mükellef vergi aslı için dava açması ve vergi ziyaı cezası için de uzlaşma talebinde bulunması mümkün hale gelmektedir.

2. Mükelleflerin Dava Açma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. Maddesine göre; dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde 60 ve vergi mahkemelerinde 30 gündür. 213 sayılı VUK'nın 377. Maddesine göre, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Ancak, aynı Kanunun 378. Maddesine göre, mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Ancak, VUK'nın vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme gibi haklara sahip bulunmaktadır. Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine dava açılmasına rağmen, cezalarda indirimden yararlanmak için belirlenen 30 günlük başvurusu süresi dolmadan ve vergi mahkemesi karar vermeden önce vergi davasından vazgeçilmesi halinde, cezalarda indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi geçmeden, cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açabilmektedir.

Uzlaşma, vergi idaresinin tek taraflı olarak yaptığı idari bir işlem değildir. İdari işlemler hakkında yargı yoluna gidilebilmesine karşın uzlaşmanın vaki olması halinde üzerinde uzlaşılan hususlar hakkında yargı yoluna gidilememektedir. Üzerinde uzlaşma sağlanan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir merciye şikâyette bulunulamaz.

Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği cezalar için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği durumda yargı yoluna başvurabilir. Bu durumda mükellef, tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. Mükellefin tutanağı tebellüğ ettiği tarihte dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, dava açma süresi tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün olarak uzamaktadır.

Aynı cezalar için uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. Uzlaşmaya varılması halinde bu durum mahkemeye bildirilir ve davanın incelenmeden reddolunması sağlanır. Mükellefin daha önce hem dava açmış hem de uzlaşma talep etmiş olması halinde ise, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi üzerine vergi dairesince uzlaşmanın gerçekleşmediği vergi mahkemesine bildirilir ve davaya kaldığı yerden devam olunur.

3. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebinin Esasları

Uzlaşma, mükelleflerin ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergilere ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile belirli bir tutarı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları konusunda yargı yoluna başvurmadan, vergi idaresi ile anlaşmak amacıyla başvurulabilen idari bir çözüm yoludur. Vergi İdaresi ile mükellefler arasında yaşanan ihtilafların çözümü açısından idari bir çözüm yolu olan uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılmakta olup mükellefler, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma haklarından sadece birini kullanabilmektedirler.

Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden ancak kendisiyle uzlaşma temin edilemeyen veya uzlaşmaya varılamayan mükellef daha sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez. Mevzuat gereği mükellef bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmayan mükellef, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden mükellefin, tayin edilen uzlaşma gününden önce bu talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi durumunda, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir.

Tarhiyat öncesi uzlaşma inceleme sürecinde daha tarhiyat yapılmadan önce söz konusu iken tarhiyat sonrası uzlaşma ise ceza kesildikten yani cezalı tarhiyat mükellefe tebliğ edildikten sonra 30 gün içinde talep edilmektedir. Tarhiyat öncesi uzlaşma, incelemeye tabi tutulan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman talep edilebilmektedir. İnceleme elemanlarınca yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunmak mümkündür.

Vergi incelemelerine dayanılarak mükellefler adına tarh edilecek vergilere ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 1/1/2025 tarihinden itibaren 33.000 TL'yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma imkanı bulunmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındaki cezalar şöyledir:

Vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergilere ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları,

577 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1/1/2025 tarihinden itibaren 33.000 TL'yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları.

VUK Ek 1 inci maddeye göre, 2025 yılı için 33.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için VUK'nun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma ise vergi inceleme raporuna veya takdir komisyonu kararına dayanarak veya diğer şekillerde yapılan cezalı tarhiyat sonrasında mükellefe yapılan tebligat sonrasında mükellefler veya cezaya muhatap olanlar tarafından 30 gün içinde başvurulan bir yöntemdir. Tabi ki mükellefler istemeleri halinde 30 günlük süre içinde dava açma, düzeltme talebinde veya cezalarda indirim talebinde de bulunabilirler. Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamındaki cezalar şöyledir:

Kaçakçılık dışındaki fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlarda tarh edilen vergiler e ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları,

ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları, 577 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2025'den itibaren 33.000 TL'yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,

Yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezaları.

Ancak, kaçakçılık suçlarından dolayı 3 kat kesilen vergi ziyaı cezaları ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen vergi ziyaı cezaları ile Vergi Usul Kanununun "İzaha davet" başlıklı 370/b fıkrası kapsamında, kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere anılan maddeye göre kesilen %20 oranındaki vergi ziyaı cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamı dışında bulunmaktadır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçeyle veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmektedir. Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir, ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekaletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir. Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılar ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların kanuni temsilcileri uzlaşma talebinde bulunabilir. Uzlaşma talebi, ihbarnamede yazılı vergi ziyaı cezası ile 1/1/2025 tarihinden itibaren 33.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tamamı için yapılır.

Mükellefler, kesilen cezalar için uzlaşma, dava açma veya cezalarda indirim talebinde bulunma haklarından sadece birinden yararlanabilir. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indirimden yararlanabilir. Uzlaşma tutanağı imzalandıktan sonra söz konusu indirim hakkı ortadan kalkar.

Uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı cezaların ödeme zamanlarından önce mükellefe tebliğ olunmuşsa kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa ödeme süreleri geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Uzlaşmaya varıldıktan sonra üzerinde uzlaşılan tutar kesinleşmekte olup, söz konusu tutarın süresinde ödenmemesi halinde uzlaşma geçersiz sayılmaz. Ancak, kesinleşen tutarlar üzerinden gecikme zammı hesaplanarak cebri takibata devam edilir.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamaması üzerine vergi dairesince düzenlenen ihbarnamenin tebliğini takip eden 30 gün içinde mükellef uzlaşma komisyonunun teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirirse, uzlaşma sağlanmış sayılır ve ödeme yapılabilir. Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olmaması/temin edilememesi halinde mükellef veya ceza muhatabı; kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına/temin edilemediğine dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler çerçevesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzamaktadır.

Uzlaşma görüşmesi sonunda, komisyonun teklifinin mükellefçe kabul edilmesi durumunda “uzlaşma vaki olmuş” yani gerçekleşmiş sayılır. Uzlaşmanın vaki olması halinde, üç nüsha olarak düzenlenen uzlaşma tutanağı komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imzalandıktan sonra, bir örneği mükellef veya vekiline toplantı anında verilir. Uzlaşma, vergi idaresinin tek taraflı olarak yaptığı idari bir işlem olmayıp karşılıklı anlaşma ile kaldırılacak ceza belirlenmekte ve ödenecek ceza netleştikten sonra tutanak düzenlenmekte ve imzalanmaktadır. İdari işlemler hakkında yargı yoluna gidilebilmesine karşın uzlaşmanın vaki olması halinde üzerinde uzlaşılan hususlar hakkında yargı yoluna gidilememektedir.

Tarhiyat sonrası uzlaşmada, uzlaşma komisyonunun teklifinin, mükellef tarafından kabul edilmemesi nedeniyle uzlaşma sağlanamazsa yani uzlaşma vaki olmazsa, komisyon nihai teklifini tutanağa geçirir. Mükellefin, dava açma süresinin son günü akşamına kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi halinde bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem gerçekleştirilir.

Mükellef veya vekilinin uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunda uzlaşma temin edilememiş sayılır. Komisyonca bu durumu belirten üç nüsha tutanak düzenlenir ve bir örneği gelmişse mükellefe veya vekiline verilir. Mükellef gelmemişse söz konusu tutanak, tebligat hükümlerine göre mükellefe tebliğ edilir. Uzlaşmanın temin edilememesi durumunda, görüşmeye konu cezalar için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Özetlemek gerekirse; tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olması sonucunda düzenlenen uzlaşma tutanakları kesindir ve ilgili vergi daireleri tarafından gerekli işlemlere hemen başlanır. Üzerinde uzlaşma sağlanan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir merciye şikâyette bulunulamaz. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği cezalar için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği durumda yargı yoluna başvurabilir. Bu durumda mükellef, tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.

4. Cezalarda İndirim Uygulamasının Esasları

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 376. Maddesine göre; ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını belirlenen süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Cezalarda indirim uygulamasından vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları da yararlanır. 2025 yılı için 33.000 TL ve altında kalan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanmakta olduğundan, 33.000 TL'yi aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için indirim oranı fiilen %75 olarak uygulanacaktır.

Uzlaşma ile cezalarda indirimin kıyaslamasını yaparsak; cezalarda indirimde işlem süreci çok kısa olmakta ve bir aylık süre içinde ödenmediğinde ceza yeniden eski haline tamamlanmaktadır. Uzlaşmada vergi cezalarında ne kadar indirim yapılacağı kesin olmamakla beraber cezalarda indirimde, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısının ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde başvuru yapıp süresinde ödenmesi veya teminat gösterilerek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödenmesi koşuluyla vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'si indirilmektedir.

Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde 7524 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında başkaca bir indirim uygulanmayacaktır. Bilindiği üzere, 2.8.2024 tarihinden önceki uygulamaya göre, üzerinde uzlaşılan cezalarda uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde uzlaşılan tutarın ödenmesi halinde vergi dairesince %25 oranında bir indirim uygulanmaktaydı. Hakkında 376 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükümleri uygulanan cezalar için tarhiyat sonrası uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Konu hakkında 7524 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında Gelir İdaresince yayınlanan “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürlerine ve Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürüne bakmalarında fayda vardır.

5. Aynı İhbarnamede Yer Alan Vergi Ziyaı Cezası İçin Uzlaşma Talep Edilmesi, Vergi Aslı İçin Dava Açılması

7524 sayılı Kanunla ile Vergi Usul Kanununun; “Özel ödeme zamanları” başlıklı 112 nci maddesinde, “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesinde vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. 7524 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tarhiyata konu olan vergilerin aslı hem tarhiyat öncesi hem de tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Buna göre, sadece vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezaları ile 33.000 TL'yi geçen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşmaya konu edilebilmektedir.

Vergi aslı için uzlaşmanın kaldırılması sonucunda, vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi aslı için dava açılması, vergi ziyaı cezası için uzlaşma talebinde bulunulması mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Yani, aynı vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi aslı için dava açılması, uzlaşma kapsamında olan cezalar için uzlaşma talebinde bulunulmasına engel değildir.

Bu durumda, yapılan değişiklik sonucunda vergi ziyaı cezası ve belli tutarı aşan genel ve özel usulsüzlük cezaları için uzlaşmaya başvurulabilir, cezalar için uzlaşılsa bile vergi aslı dava konusu edilebilir. Yani cezalar için uzlaşmaya başvurulması vergi aslı için dava açılmasına engel değildir.

Mükellef, vergi ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ziyaı cezası için tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurması ve cezalar için uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi aslına ilişkin olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. Çünkü, 7524 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Dolayısıyla, mükellefin ceza ihbarnamesinde tebliğ edilen vergi aslı için 30 günlük süre içinde dava açma hakkını kullanması, vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları için tarhiyat sonrası uzlaşma hakkını kullanması mümkün bulunmaktadır.

Mükellefin tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinde yer alan ve uzlaşma kapsamında olmayan vergi asılları için ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkını kullanması mümkündür. Uzlaşma kapsamında olan cezalar için ise tarhiyat sonrası uzlaşma sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. Yani uzlaşma kapsamında olan cezalar için uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi durumunda, vergi aslı için dava açma hakkı devam edecektir.

6. Sonuç

213 sayılı Vergi Usul Kanununda 7524 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vergi aslında uzlaşma kaldırılmış ve uzlaşma müessesesi cezalar ile sınırlandırılmıştır. Kanunun yayımı tarihi olan 02.08.2024 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme ile artık vergi aslı için uzlaşma talep edilememekte, ayrıca uzlaşılan vergi cezaları için bir aylık sürede ödenmesi halinde uygulanan %25'lik indirim imkanı da kaldırılmıştır.

Mükellef adına tarh edilen vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ceza için uzlaşma talebinde bulunulması ve yine aynı sürede vergi aslı için vergi mahkemesinde dava açılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, vergi aslının uzlaşma kapsamından çıkarılmış olması, uzlaşma kapsamında olan cezalar için uzlaşmaya başvurulması, vergi asılları için ise dava açma hakkını ve süresini durdurmamaktadır. Ancak, mükellefin hem vergi aslı hem de vergi ziyaı cezası için 30 günlük süre içinde dava açması halinde, artık vergi ziyaı cezası için uzlaşma hakkını kaybetmiş olacaktır.

Sonuç olarak, mükellefler tarafından aynı vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi aslı için dava açılması, uzlaşma kapsamında olan cezalar için uzlaşma talebinde bulunulmasına engel değildir.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

