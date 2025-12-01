KDV İade Taleplerinde Zamanaşimi

Article Insights

7104 sayılı Kanun'un Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.01.2019'dan itibaren geçerli olmak üzere iade talep sürelerinde düzenlemelere yer verilmişti.

Mezkur Tebliğ'in 13. maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliğe göre:

Tam istisna ve kısmi tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde süre, iade hakkı doğuran işlemi takip eden ikinci takvim yılı sonuna kadar,

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde süre, iade hakkı doğuran işlemi takip eden takvim yılının sonuna kadardır.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun 32'nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanun'un 32'nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğ'in ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğ'in ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek:(Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak ihracata ilişkin yüklendiği KDV'yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir.

(Z) Ltd. Şti.'nin bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV'yi beyan etmesi ve aynı süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Tebliğ'in (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

2023 yılı içinde gerçekleştirilen tam istisnaya tabi teslimler için iade talebinin 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanması ve standart iade talep dilekçesinin (talep dilekçesi girilmemiş bir tutar kalmaksızın) girilmesi gerekmekle birlikte; iade taleplerine ilişkin listelerinin GİB sistemine yüklenerek onaylanması (teminatlı iadeler için teminatın girilmesi ve Vergi Dairesine teslim edilmesi) ve varsa iade talebine ilişkin Tebliğ'de sayılan diğer belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğ'in ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak Tebliğ'in ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu sebeple 2023 yılı içinde gerçekleştirilen kısmi tevkifata tabi teslimler için iade talebinin 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanması ve standart iade talep dilekçesinin (talep dilekçesi girilmemiş bir tutar kalmaksızın) girilmesi gerekmekle birlikte; iade taleplerine ilişkin listelerinin GİB sistemine yüklenerek onaylanması (teminatlı iadeler için teminatın girilmesi ve Vergi Dairesine teslim edilmesi) ve varsa iade talebine ilişkin Tebliğ'de sayılan diğer belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğ'in ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak Tebliğ'in ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu sebeple 2024 yılı içinde gerçekleştirilen indirimli orana ilişkin teslimler için iade talebinin en geç Kasım / 2025 dönem KDV beyannamesinde 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanması ve standart iade talep dilekçesinin(talep dilekçesi girilmemiş bir tutar kalmaksızın) girilmesi gerekmekle birlikte; iade taleplerine ilişkin listelerinin GİB sistemine yüklenerek onaylanması (teminatlı iadeler için teminatın girilmesi ve Vergi Dairesine teslim edilmesi) ve varsa iade talebine ilişkin Tebliğ'de sayılan diğer belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

