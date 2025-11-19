Tecil Faizi Oranı Yıllık %48'den %39'a İndirilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 9)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.11.2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 9)(Tebliğ)ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kendisine tanınan yetkiye istinaden,tecil faizi oranını yıllık % 48'den % 39'a indirmiş bulunmaktadır.

Tebliğ yayım tarihi olan 13.11.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %39 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%48), 13.11.2025 tarihinden sonraki dönemler için se yeni (%39) faiz oranının uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizininne şekilde hesaplanacağıTahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan tecil faizi oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

DÖNEMLER İTİBARİYLE TECİL FAİZİ ORANLARI



Uygulama Dönemi

Uygulanan Oranlar (Yıllık)

İlgili Tebliğ



28.04.2006 – 20.11.2009 24,00 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği 21.11.2009 – 20.10.2010 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1 21.10.2010 – 05.09.2018 12,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2 06.09.2018 – 24.10.2019 22,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3 24.10.2019 – 29.12.2019 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4 30.12.2019 –20.07.2022 15,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5 21.07.2022'den itibaren 24,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6 14.11.2023'den itibaren 36,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 7 21.5.2024'ten itibaren 48,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 8

