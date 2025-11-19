ARTICLE
19 November 2025

Tecil Faizi Oranı Yıllık %48'den %39'a İndirilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 9)

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

Contributor

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
Explore Firm Details
Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.11.2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 9) (Tebliğ) ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kendisine tanınan yetkiye istinaden, tecil faizi oranını yıllık % 48'den % 39'a indirmiş bulunmaktadır.
Turkey Tax
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
BDO Türkiye’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular:
  • in Turkey

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.11.2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 9)(Tebliğ)ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kendisine tanınan yetkiye istinaden,tecil faizi oranını yıllık % 48'den % 39'a indirmiş bulunmaktadır.

Tebliğ yayım tarihi olan 13.11.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

  • Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %39 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
  • Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%48), 13.11.2025 tarihinden sonraki dönemler için se yeni (%39) faiz oranının uygulanması gerekmektedir.
  • Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizininne şekilde hesaplanacağıTahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan tecil faizi oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

DÖNEMLER İTİBARİYLE TECİL FAİZİ ORANLARI


Uygulama Dönemi
Uygulanan Oranlar (Yıllık)
İlgili Tebliğ
28.04.2006 – 20.11.2009 24,00 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
21.11.2009 – 20.10.2010 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1
21.10.2010 – 05.09.2018 12,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2
06.09.2018 – 24.10.2019 22,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3
24.10.2019 – 29.12.2019 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4
30.12.2019 –20.07.2022 15,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5
21.07.2022'den itibaren 24,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6
14.11.2023'den itibaren 36,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 7
21.5.2024'ten itibaren 48,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 8


The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of BDO Türkiye
BDO Türkiye
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More