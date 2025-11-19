Gecikme Zammi Orani Aylik % 4,5'dan % 3,7'ye İndirilmiştir (10556 Sayili Cumhurbaşkani Karari)

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı uygulanacağı

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı uygulanacağı, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, Cumhurbaşkanı'nın gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir.

2024/42 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 21.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 4,5 olarak belirlenmişti.

Bu defa, 13.11.2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,7 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10556) ile gecikme zammı oranı, 13.11.2025 tarihinden itibaren aylık % 3,7 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 3,7 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır. Vadesi 13 Kasım 2025 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacakları için ise bu tarihe kadar eski oranlarda, bu tarihten itibaren yeni oranda (yani aylık % 3,7) gecikme zammı hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi gereğince hesaplanan gecikme faizi ile 371/5 inci maddesi gereğince hesaplanan pişmanlık zammının oranı, gecikme zammı oranına bağlanmış olduğundan, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren kendiliğinden aylık % 3,7'ye inmiştir.

Gecikme zammının ne şekilde hesaplanacağı örneklerle Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan gecikme zammı oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

DÖNEMLER İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI ORANLARI



Uygulama Dönemi





Uygulanan Oranlar





İlgili BKK / Cumhurbaşkanı Kararı



29.03.2001 – 30.01.2002 Her ay için % 10 2001/2175 31.01.2002 – 11.11.2003

Her ay için % 7





2002/3550



12.11.2003 – 01.03.2005

Her ay için % 4





2003/6345





02.03.2005 – 20.04.2006





Her ay için % 3





2005/8551





21.04.2006 – 18.11.2009





Her ay için % 2,5





2006/10302





19.11.2009 -18.10.2010

Her ay için % 1,95





2009/15565 19.10.2010 – 04.09.2018 Her ay için % 1,40 2010/965 05.09.2018 – 30.06.2019

Her ay için % 2 62 sayılı CB Kararı 01.07.2019-01.10.2019

Her ay için % 2,5 1266 sayılı CB Kararı 02.10.2019-29.12.2019 Her ay için % 2 1592 sayılı CB Kararı 30.12.2019-20.07.2022 Her ay için % 1,6 1947 sayılı CB Kararı 21.07.2022'den itibaren Her ay için % 2,5 5801 sayılı CB Kararı 14.11.2023'den itibaren Her ay için % 3,5 7782 sayılı CB Kararı 21 Mayıs 2024'ten itibaren Her ay için % 4,5 8484 sayılı CB Kararı

