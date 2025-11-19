6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi İle Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik Konulu Genel Yazı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.11.2025 tarihli ve 6183 Sayılı Kanun'da Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a

Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranlarda uygulanacağı,

Aynı maddenin beşinci fıkrasında, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden tecil faizi uygulanacağı, ancak, tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerindentecil faizi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48 inci maddesi kapsamında yıllık %48 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 13.11.2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğ'i ( Seri: C Sıra No:9) ile yıllık %39 olarak yeniden belirlenmiştir.

Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ise 6183 sayılı Kanun'un 51 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,7 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

13.11.2025 tarihinden itibaren yapılacak tecil işlemleri ile 6183 sayılı Kanun'un 86 ve 97 nci maddelerine göre malı almaktan vazgeçen alıcının sorumlu olacağı tutarın belirlenmesinde kullanılacak tecil faizi oranı yıllık %39 olarak uygulanacaktır. Damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları ile ilgili gecikme zammı oranı 13.11.2025 tarihinden itibaren aylık %3,7 olarak uygulanacaktır.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

