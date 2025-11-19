Geci̇kme Zammi Orani %3,7 Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

13 Kasım 2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,7 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara buradan ulaşabilirsiniz.

