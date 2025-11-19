ARTICLE
19 November 2025

Geci̇kme Zammi Orani %3,7 Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
13 Kasım 2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinin birinci fıkrasında...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey
Nazali are most popular:
  • within Compliance topic(s)

13 Kasım 2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,7 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More