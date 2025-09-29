KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır (55 Seri No.lu KDV Tebliği)

(55 Seri No.lu KDV Tebliği)



04.09.2025 tarihli ve 33007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 55 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.



Tebliğde sırasıyla;

Petrol arama faaliyetinde bulunanlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası (Madde 1),

Savunma sanayi projelerine yönelik teslim ve hizmetlerde KDV istisnası (Madde 2),

Milli savunma ve iç güvenlikle ilgili taşıt teslimlerinde KDV istisnası (Madde 3),

İmalat ve turizm yatirimlarinda KDV istisna süresinin uzatılması (Madde 4)

Mazbut vakıflar ve kamu taşinmaz işlemlerinde KDV istisnası (Madde 5),

Petrol ürünleri ithalatında hesaplanan ÖTV teminatinin KDV matrahina dahil edilmesi (Madde 6),

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerde (ATİK) iade uygulaması (Madde 7/a),

İade Hakkı Doğuran İşlemlerde İade Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar (Madde 7/b)

konularında açıklamalar yapılmıştır.



Yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan 55 Seri No.lu KDV Tebliğine ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1. Petrol Arama Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası (KDVK Madde 13/c):

Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin petrol arama faaliyetlerinde istisna uygulamasına ilişkin (II/B-3.1.2.) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna “Onaylanan bu liste Genel Müdürlükçe Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilir” cümlesi eklenmiştir.



Söz konusu paragrafın güncel hali aşağıda gösterilmiştir;



“İstisna kapsamında münhasıran petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere sarf malzemesi niteliğinde olan malzemeler ile hizmet alımında bulunan ilgili kişi ve kuruluşlarca, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura bilgilerini içeren bir liste hazırlanır ve faturanın düzenlendiği ayı takip eden ayın 10 uncu gününe kadar Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce bu liste yedi gün içinde incelenerek onaylanır. Onaylanan bu liste Genel Müdürlükçe Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilir.”

2. Savunma Sanayi Projelerine Yönelik Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası (KDVK Madde 13/f):

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.1.) bölümünde yapılan değişiklikle, Millî Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayii projesi olarak onaylanıp ihracına izin verilen; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze gibi araçların imalatını üstlenen yüklenici firmalara bu imalata ilişkin yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV Kanununun 13/f maddesi kapsamında KDV'den istisna olacağı belirtilmiştir.

3. Milli Savunma ve İç Güvenlikle İlgili Taşıt Teslimlerinde KDV İstisnası (KDVK Madde 13/o):

KDV Kanununun 13'üncü maddesine 7555 sayılı Kanunla eklenen (o) bendi uyarınca, yalnızca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığına yapılacak bazı taşıt teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. (Bkz. 2025/050 no.lu Sirkülerimiz)



55 no.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-17.4.2.) bölümünden sonra “18. Milli Savunma ve İç Güvenlik İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Taşıt Teslimi” başlıklı bölümü eklenerek, konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.



İstisna kapsamına:

87.03 tarife pozisyonunda yer alan araçlardan sadece hafif ticari araç (panelvan) türü araçlar,

87.04 tarife pozisyonundaki eşya taşımaya mahsus araçlar,

87.11 tarife pozisyonundaki motosikletler

girmektedir.



İstisnadan yararlanabilmek için ilgili kuruluşların, taşıt listesiyle birlikte Defterdarlığına başvurarak istisna belgesi (EK:34) alması ve bu belge ile onaylı listenin satıcılara veya gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Satıcı tarafından düzenlenen faturada KDV gösterilmeyecek, sadece “3065 sayılı Kanunun 13/o maddesi uyarınca KDV hesaplanmamıştır” ibaresine yer verilecektir.



Bu işlemler KDV beyannamesinde, “İstisnalar – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında 344 kodu “Milli Savunma ve İç Güvenlik İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere Taşıt Teslimi” üzerinden bildirilecektir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslimin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslime ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır. İade talep etmek istemeyen mükellefler “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.



İade taleplerinde; mahsuben iade işlemleri herhangi bir tutar sınırı olmaksızın, nakden iadeler ise 50.000 TL'ye kadar inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir. 50.000 TL'yi aşan nakit iadeler inceleme veya YMM raporuna göre sonuçlandırılacak; teminat verilmesi halinde iade yapılacak, teminat ise rapor sonucuna göre çözülecektir.



Satıcının belge olmadan istisna uygulaması halinde, istisna nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslimi yapan satıcı mükellef ile birlikte kendisine teslim yapılan ilgili kuruluş da müteselsilen sorumlu olacaktır.



Kendisine istisna belgesi ibraz edilen satıcı mükellefçe, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılacaktır. Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim yapılan kuruluştan aranacaktır.

4. İmalat ve Turizm Yatırımlarında KDV İstisna Süresinin Uzatılması (KDVK Geçici Madde 37):

KDV Kanununun Geçici 37'nci maddesi kapsamında, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan KDV istisnasının süresi, 9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmış idi. (Bkz. 2025/045 no.lu Sirkülerimiz).



Bu Tebliğ ile söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-7/A.1.) bölümünde yer alan açıklamalar “31/12/2028” olarak güncellenmiştir.

5. Mazbut Vakıfların Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satışında İstisna (KDVK Madde 17/4-p):

KDV Kanununun 17/4-p maddesine 7555 sayılı Kanunla eklenen hüküm uyarınca, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı KDV'den istisna edilmiştir. (Bkz. 2025/050 no.lu Sirkülerimiz).



55 no.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.15.) bölümünde yapılan değişiklikle konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.



Tebliğe göre;



“Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den müstesnadır.”



“Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile TOKİ'ye tanınan istisna ise bu kurumların yapacağı arsa ve arazi teslimleri ile sınırlıdır. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile TOKİ tarafından arazi ve arsa dışında yapılacak taşınmaz teslimleri (konut, bina, işyeri, sosyal tesis vb.) ve hizmetlere genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır.”



“Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı KDV'den istisnadır. Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki taşınmazlar ile Genel Müdürlük tarafından yönetilmeyen veya temsil edilmeyen vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı ise istisna kapsamında değildir.”

6. Petrol Ürünleri İthalatında Hesaplanan ÖTV Teminatının KDV Matrahına Dahil Edilmesi (KDVK Madde 21):

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun “İthalatta Matrah” başlıklı 21 inci maddesine 7555 sayılı Kanunla eklenen (ç) bendi uyarınca; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan petrol ürünlerinin ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan ÖTV tutarları, KDV matrahına dahil edilmek suretiyle, ithalatta KDV matrahı genişletilmiştir. (Bkz. 2025/050 no.lu Sirkülerimiz).



55 no.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-2.) bölümüne bu kapsamda yeni paragraflar ilave edilmiş ve örnek verilmiştir.



Buna göre;

Teminat karşılığı ithal edilen (I) sayılı listedeki malın teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı ithalatta KDV matrahına dahil edilecek olup, bu tutar dahil malın ithalat bedeli üzerinden KDV hesaplanacaktır.

İthalat sırasında ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV'nin, mükellefler tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithal edildikten sonra ithalatçıları tarafından yurt içinde tesliminde, ÖTV tutarı dahil toplam işlem bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

7. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde (ATİK) İade Uygulaması

Tebliğin 7 inci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması” başlıklı (IV/A3-1.3.) bölümüne, ATİK nedeniyle yüklenilen KDV'nin iade hesabına dahil edilmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve hesaplama örneği eklenmiştir.



Tebliğe göre;



“Aynı şekilde, mükelleflerin iadeye konu işlemleri ile ilgili olarak KDV ödemeksizin temin ettiği mal ve hizmet alımlarına ilişkin KDV iadesi talep etmeleri mümkün değildir. Bu durumda, iade hakkı doğuran işlem bedeli ile KDV'siz yapılan alım bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle azami iade edilebilir KDV tutarı bulunacaktır.



ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV tutarından, ATİK'in iade hakkı doğuran işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren bu işlemlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen kısmı itibarıyla pay verilmesi mümkündür.



İade talebine konu işlem bedelinin, ATİK'in aktife alınarak fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade talep edilen dönem dahil ATİK'in kullanıldığı tüm işlemlerin toplam bedeline oranlanması ve ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV'den iade talebine konu işleme ait orana isabet eden tutarda pay verilmesi gerekir.



ATİK'in sonraki dönemlerde de iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması halinde iade talep edilen dönem dahil iade hakkı doğuran işlem bedelleri toplamının bu dönem dahil ATİK'in kullanıldığı toplam işlem bedeline oranlanması suretiyle ATİK'ten iade hesabına pay verilebilecek KDV tutarı belirlenir. Önceki dönemlerde bu ATİK'ten iade hesabına pay verilen KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutar bu dönemdeki iade hesabına pay verilecek KDV tutarı olacaktır.



Ayrıca, her dönem için yapılacak oranlama sonucunda bulunan ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV'den iade hesabına verilebilecek azami pay tutarı ile önceki dönemlerde ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV'den iade hesabına verilen pay tutarları toplamı arasındaki fark kadar ilgili dönemde iade hesabına pay verilebileceğinden, bu farkın menfi olması halinde bu dönemde ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV'den iade hesabına pay verilemeyecektir.



İlgili dönemde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle doğrudan yüklenimler ve genel giderlerden verilen pay sonrasında iade hesabına o dönemde ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV'den verilebilecek azami pay tutarından daha az tutarda pay verilmiş olması halinde, iade hesabına dahil edilemeyen bu ATİK KDV pay tutarının sonraki dönemlerde oranlama yapılmadan doğrudan iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.



Öte yandan, iade hesabına ATİK'lerden verilecek pay tutarı hesabının, ATİK'lerin aktife alınarak fiilen kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren iade hakkı doğuran işlemler ile toplam işlemlerin bedeli dikkate alınmak suretiyle her bir araç için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Ancak, birden fazla ATİK kullanılarak üretim yapan işletmelerde, iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılan ve aynı vergilendirme döneminde aktife kaydedilen ATİK'ler için ayrı ayrı hesaplama yapılmasına gerek olmayıp bu ATİK'ler için tek bir hesaplama yapılması mümkündür.”



Tebliğde söz konusu açıklamalara ilişkin ayrıntılı bir örnek yer almakta olup, Mükellef tarafından ATİK'e ilişkin yüklenilen KDV'den iade hesabına pay verilmesi durumunda, yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde hazırlanması ve iade dosyasına eklenmesi gereken tablo örneğine de yer verilmiştir.

8. İade Hakkı Doğuran İşlemlerde İade Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar (KDVK Madde 36):

9582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 01.04.2025 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmiştir.

(Bkz. 2025/041 no.lu Sirkülerimiz).



Söz konusu karar uyarınca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin iade hakkı doğuran işlemlerde iade talebinde bulunulabilecek asgari tutara ilişkin (IV-A3/1.7.) bölümüne, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerinde iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutarın 10.000 TL olarak belirlendiğine ilişkin açıklama eklenmiştir.



Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.