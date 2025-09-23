5.000.000 TL Ve Daha Fazla Borcu Olan Veya Bu Tutar Ve Üzerinde Kesinleşen Vergi Ve Cezası Bulunan Mükellefler 1 Aralik 2025 Tarihinde İlan Edilecektir

19 Eylül 2025 tarihli ve 33022 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan 583 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, her bir vergi dairesine 5.000.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2025 tarihinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

