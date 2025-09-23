5.000.000 TL Ve Daha Fazla Borcu Olan Veya Bu Tutar Ve Üzerinde Kesinleşen Vergi Ve Cezası Bulunan Mükellefler 1 Aralik 2025 Tarihinde İlan Edilecektir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
19 Eylül 2025 tarihli ve 33022 sayılı Resmî
Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir
İdaresi Başkanlığı)'nca
yayımlanan 583 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile, her bir vergi dairesine 5.000.000 TL ve daha
fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen
vergi ve cezası bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2025
tarihinde ilan edilmesine karar verilmiştir.