ARTICLE
23 September 2025

5.000.000 TL Ve Daha Fazla Borcu Olan Veya Bu Tutar Ve Üzerinde Kesinleşen Vergi Ve Cezası Bulunan Mükellefler 1 Aralik 2025 Tarihinde İlan Edilecektir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
19 Eylül 2025 tarihli ve 33022 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan 583 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections

19 Eylül 2025 tarihli ve 33022 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan 583 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, her bir vergi dairesine 5.000.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2025 tarihinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More