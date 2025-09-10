1/1/2026 Tarihinden İtibaren Gerçek Usulde Vergilendirileceklere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

09.09.2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile, Büyükşehir belediyesi olan illerde...

09.09.2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile, Büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre nüfusu 30.000'i geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere;

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç)

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

e) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

1/1/2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.