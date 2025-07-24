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24 July 2025

2025 Yılı Iı. Dönem Kıdem Tazminatı Tutarı Açıklanmıştır.

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07.07.2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-4098345 sayılı...
Turkey Tax
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07.07.2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-4098345 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge'de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş;

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak “01.07.2025-31.12.2025” döneminde uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı da 53.919,68.- TL. olarak belirlenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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