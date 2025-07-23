Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Kapsamında İhracat Taahhüdünün Kapatılmasına İlişkin Değişiklikler Yapılmıştır

9 Temmuz 2025 tarihli ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç Istisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.
Yine aynı Resmi Gazete'de İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapilmasına Dair Tebliğ (Ihracat: 2025/1) yayımlanmıştır.
Belirtilen Karar ve Tebliğ'de, istisnadan faydalanılması Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi'ne bağlı olan ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak ihracat taahhüdünün kapatılmasına yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda;
- Vergi resim harç istisnası belgelerinin ihracat taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin müracaatın süresi içerisinde yerine getirilmesini teminen, belge süresi sonunu takip eden 2 (iki) ay içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili şubesi tarafından firmaya elektronik ortamda bildirimde bulunulması,
- Bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin tamamlanması için firmaya bildirimin elektronik ortamda yapılabilmesi,
- İhracat taahhüdünün müeyyideli şekilde kapatılması durumunda itiraz başvurusu ile ihracat taahhüdünün belge süresi içerisinde kısmen veya tamamen gerçekleştirildiğinin beyan edilmesi veya diğer sebeplerle itirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla, taahhüt kapatma işleminin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınması ve yeni durumuna göre tekemmül ettirilmesi
sağlanmıştır.
Karar ve Tebliğ yayım tarihi olan 9 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca ilgili Karar ve Tebliğ'e eklenen geçici maddeler ile yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmaların, anılan müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmemiş olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz etme imkanı getirilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri ekli tabloda karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
Saygılarımızla,
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99/13812 Sayılı CB Kararının 10.
Maddesinin 3. Fıkrası Eski Hali
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99/13812 Sayılı CB Kararının 10. Maddesinin 3. Fıkrası Yeni Hali
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Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi
firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt
hesabının müeyyideli kapatılması
işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30
(otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat
Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet
teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz
edilir.
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Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtiraz başvurusu ile ihracat taahhüdünün belge süresi içerisinde kısmen veya tamamen gerçekleştirildiğinin beyan edilmesi veya diğer sebeplerle itirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınır. Kapatma işlemi, ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.
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Tebliğ (İhracat 2017/4)'in 10. Maddesinin 1. Fıkrası Eski Hali
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Tebliğ (İhracat 2017/4)'in 10. Maddesinin 1. Fıkrası Yeni Hali
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(1)Vergi resim harç istisnası belgelerine
ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan
itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve
belgelerle elektronik ortamda müracaat edilmesi kaydıyla,
Bakanlığın uygun görüşüne
istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen
usuller çerçevesinde, anılan Bankanın
ilgili şubesi tarafından elektronik ortamda
kapatılır. Kapatma işlemi firmaya ve ilgili vergi
dairesine bildirilir. Ayrıca belgenin
kapatıldığı bilgisi Bakanlığa,
elektronik ortamda gönderilir. Vergi resim harç
istisnası belgelerinin ihracat taahhütlerinin
kapatılmasına ilişkin müracaatın
süresi içerisinde yerine
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(1) Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle elektronik ortamda müracaat edilmesi kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından elektronik ortamda kapatılır. Kapatma işlemi firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca belgenin kapatıldığı bilgisi Bakanlığa, elektronik ortamda gönderilir. Vergi resim harç istisnası belgelerinin ihracat taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin müracaatın süresi içerisinde yerine getirilmesini teminen belge süresi sonunu takip eden 2 (iki) ay içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili şubesi tarafından firmaya elektronik ortamda bildirimde bulunulur.
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Tebliğ (İhracat 2017/4)'in 10. Maddesinin 4. Fıkrası Eski Hali
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Tebliğ (İhracat 2017/4)'in 10. Maddesinin 4. Fıkrası Yeni Hali
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(4) Vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmaların, belge ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine elektronik ortamda sunmaları gerekir. Talep edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili şubesine elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ayrıca ibraz edilir. Bu bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesi tarafından firmaya bildirimde bulunulur. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle resen kapatılır.
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(4) Vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmaların, belge ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine elektronik ortamda sunmaları gerekir. Talep edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili şubesine elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ayrıca ibraz edilir. Bu bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesi tarafından firmaya elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle resen kapatılır.
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Tebliğ (İhracat 2017/4)'in 10. Maddesinin 5. Fıkrası Eski Hali
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Tebliğ (İhracat 2017/4)'in 10. Maddesinin 5. Fıkrası Yeni Hali
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(5) Vergi resim harç istisnası belgesi sahibi
firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt
hesabının müeyyideli kapatılması
işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30
(otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat
Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet
teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz
edilir.
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(5) Vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtiraz başvurusu ile ihracat taahhüdünün belge süresi içerisinde kısmen veya tamamen gerçekleştirildiğinin beyan edilmesi veya diğer sebeplerle itirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınır. Kapatma işlemi, ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.
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