KDV Kanunu Geçici 37 Uyarınca Daha Önce Yenileme, Tadilat Ve Onarım Konularında İstisna Belgesi Almış Olan Mükellefleri Bekleyen Tehlike!

Bilindiği üzere KDV Kanunu Geçici 37 uyarınca imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri...

GİRİŞ

Bilindiği üzere KDV Kanunu Geçici 37 uyarınca imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna süresini üç yılı kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Nitekim 9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu istisna süresi

31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ

İstisnaya ilişkin usul ve esaslar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 7/A-1 Kapsam bölümünde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Söz konusu düzenleme ile 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1/5/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilmiştir.

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmekte olup, bu belgenin Kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel değildir.

Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, 31/12/2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekmektedir.

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatın (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.”

Geçici istisna uygulaması, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere sağlanmış olup, istisna uygulamasında yatırımın cinsi gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Teşvik belgeli inşaat işlerine ilişkin tüm mal teslimleri ve hizmet ifaları istisna kapsamındadır. Nitekim ilk yıllarda istisna uygulaması gerek Kanun ve gerekse Tebliğ hükümlerine de uygun olarak, istisna belgesi alınmak ve yatırımın cinsi yönünden herhangi bir ayrım yapılmamak suretiyle uygulanmıştır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ YAZISI

İstisnanın kapsamı konusunda gerek Cumhurbaşkanına ve gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığına herhangi bir belirleme yetkisi verilmemişken, Gelir İdaresi Başkanlığının 19.12.2023 tarih ve 104675 sayılı yazısında;

" 1. 3065 sayılı Kanunun geçici 37 inci maddesinde yer alan istisna hükmü, imalat sanayii ile turizme yönelik YTB kapsamında yapılan yeni yatırımlara ilişkin inşaat işleriyle ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsadığı,

Mevcut tesisin yıkılarak yeniden inşası da bu kapsamda olmak kaydıyla istisnadır. İmalat sanayii ile turizme yönelik faaliyette kullanılan/faaliyete başlamış yapıların yenileme, restorasyon, tadilat, bakım, onarım, modernizasyon gibi projelere ilişkin inşaat işlerinde 3065 sayılı Kanunun geçici 37 inci maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün olmadığı,

2. İstisna, imalat sanayii ile turizme yönelik YTB kapsamındaki münhasıran inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat benzeri inşa işlerine ilişkin olup, inşaat harcamaları dışında kalan makine, teçhizat, sarf malzemesi, araç-gereç vb. (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) alımlar 3065 sayılı Kanunun geçici 37 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu alımların istisna belgesi eki listeye dahil edilmesi mümkün olmadığı,

3. 3065 sayılı Kanunun geçici 37 inci maddesi kapsamında istisna belgesi talep eden mükelleflerin, YTB'sinin olup olmadığı, YTB'nin imalat sanayii ile turizme yönelik olarak verilip verilmediği ve imalat sanayii ile turizme yönelik olarak verilen YTB kapsamındaki inşaat harcamalarının yeni yapılan yatırımlara ilişkin olup olmadığı gibi hususların vergi dairesi müdürlüğünce araştırılmasının önem arz ettiği

4. Vergi dairelerince bu hususları sağlayan mükelleflere istisna belgesi düzenlenmesi mümkün olup istisna belgelerinin mükellefe verilmesine ilişkin üst yazılarda, “3065 sayılı Kanunun geçici 37 inci maddesinde uygulanan istisnanın sadece yeni yatırımlara ilişkin inşaat işleri için geçerli olduğu; yenileme, restorasyon, tadilat, bakım, onarım, modernizasyon gibi yatırımların bu istisna kapsamında olmadığı” hususlarına özellikle yer verilmesi istisnanın doğru uygulanması bakımından önemli olacağı" hususlarına yer verilmiştir.

Söz konusu yazıya göre; YTB kapsamında yapılan yeni yatırımlara ilişkin inşaat işleriyle ilgili mal ve hizmet alımlarının istisna kapsamında olduğu, yenileme, restorasyon, tadilat, bakım, onarım, modernizasyon gibi projelere ilişkin inşaat işlerinde KDV istisnası uygulanamayacağı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıya istinaden, daha önce yenileme, tadilat ve onarım konularında istisna belgesi almış olan mükelleflere vergi dairelerince yazı gönderilmekte, ilgili istisna belgelerine istinaden KDV istisnalı fatura alınıp alınmadığı hakkında bilgi verilmesi, alındı ise ilgili faturaların daireye ibraz edilmesi istenmektedir.

Anılan yazı gereğince, bu kapsamda KDV istisnalı fatura alan mükelleflere vergi dairelerince cezalı KDV tarhiyatı yapılacağı anlaşılmaktadır. Cezalı KDV tarhiyatı uyumlu mükellef indirimini de bozabileceğinden, bu durumdaki mükelleflere 2 no.lu KDV beyanı ile hiç olmazsa düzeltme imkânı verilmelidir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMEMİZ

Bizim değerlendirmemize göre;

Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu yazısının yasal dayanaktan yoksun olduğu,

İstisna uygulamasının kapsamı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetki aşımında bulunduğu,

Bakanlığının böyle bir yetkisi olsa dahi bunun genel yazıyla değil Tebliğ bazında yapılması ve geçmişe yürütülmemesi,

Geçmişe yürütülecekse VUK 369 uyarınca yanılma ve görüş değişikliği kapsamında vergi cezası kesilmemesi, gecikme faizi hesaplanmaması gerektiği, görüşündeyiz.

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