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7 May 2025

İmalat Sanayi̇i̇ İle Turi̇zme Yöneli̇k Yatirim Teşvi̇k Belgesi̇ Sahi̇bi̇ Mükelleflere Belge Kapsamindaki̇ İnşaat İşleri̇ne İli̇şki̇n Mal Tesli̇mleri̇ Ve Hi̇zmet İfalarinin İsti̇sna Süresi̇ 31/12/2028 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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1 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37.
Turkey Tax
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1 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesinin birinci fıkrasında yer alan imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında bulunan katma değer vergisi istisnası 31/12/2025 tarihinden 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Resmi Gazete'ye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'ye BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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