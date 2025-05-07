İmalat Sanayi̇i̇ İle Turi̇zme Yöneli̇k Yatirim Teşvi̇k Belgesi̇ Sahi̇bi̇ Mükelleflere Belge Kapsamindaki̇ İnşaat İşleri̇ne İli̇şki̇n Mal Tesli̇mleri̇ Ve Hi̇zmet İfalarinin İsti̇sna Süresi̇ 31/12/2028 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi

1 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesinin birinci fıkrasında yer alan imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında bulunan katma değer vergisi istisnası 31/12/2025 tarihinden 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

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