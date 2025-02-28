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28 February 2025

Daniştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 2024/4 E. Ve 2024/10 K. Sayili Kararinin Değerlendirilmesi

EP
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Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun vermiş olduğu bahse konu kararında, öncelikle aykırılığın giderilmesi istemine konu bölge idare mahkemesi kararlarına ait dosyaların içeriğine ilişkin kısa özetlere yer verilmiştir.
Turkey Tax
Selçuk Esenyel,M. Türker Yıldırım, and Ali Nihad Ozgurel
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Karara Konu Uyuşmazlığın Tespiti, Özeti ve Hukuki Mahiyeti:

  1. İlgili karar incelendiğinde, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu vermiş olduğu kararla, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi'nin 2024/978 E., 2024/922 K. sayılı kararı ile Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi'nin 2023/1556 E., 2023/1746 K. sayılı kararı arasındaki "birinci savunma dilkeçesi süresinin bitimine kadar esasen hiç tesis edilmemiş bir işlemin dava konusu edildiğinin anlaşılması halinde verilecek incelemeksizin ret kararında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yazılı vekalet ücretinin tamamına mı yoksa yarısına mı hükmedilmesi gerektiği" konulu aykırılığın giderilmesini amaçlamıştır.
  2. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun vermiş olduğu bahse konu kararında, öncelikle aykırılığın giderilmesi istemine konu bölge idare mahkemesi kararlarına ait dosyaların içeriğine ilişkin kısa özetlere yer verilmiştir. Bunun akabinde ise konuya ilişkin olarak inceleme gerçekleştirilmiş olup ilgili mevzuat hükümleri somut olay bazında tespit edilmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca yapılan inceleme ve mevzuat tespitlerini müteakip gerekçeli karar düzenlenmiştir. İlgili karar şu şekilde özetlenebilir:
    • Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairelerince kesin olarak verilen kararlar arasındaki aykırılık, birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar esasen hiç tesis edilmemiş bir işlemin dava konusu edildiğinin anlaşılması halinde verilecek incelenmeksizin ret kararında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yazılı vekalet ücretinin yarısına mı yoksa tamamına mı hükmedilmesi gerektiğine ilişkindir.
    • Uyuşmazlıklarda, davacılar tarafından özel esaslara tabi mükellefler listesine alınmalarına dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Dava dilekçelerinin tebliği üzerine davalılar tarafından süresi içerisinde verilen birinci savunma dilekçelerinde, davacıların genel esaslara tabi olduğu ve davacılar hakkında özel esaslara tabi mükellefler listesine alınmalarına dair işlem tesis edilmediği belirtilmiş ve buna ilişkin belgeler savunma dilekçesi ekinde dosyaya sunulmuştur. Bunun üzerine davalıların birinci savunma dilekçesi davacılara tebliğ edilmemiş ve dosyalar tekemmül ettirilmeksizin birinci savunma dilekçesinin verilmesi için kanunda öngörülen süre henüz dolmadan davaların incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
    • Birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar esasen hiç tesis edilmemiş bir işlemin dava konusu edildiğinin anlaşılması durumu, tarife hükümleriyle belirlenen avukatlık ücretinin yarısına hükmedilmesi gereken haller arasında sayılan, birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat, kabul ya da davanın konusuz kalması nedenleriyle ortadan kalkması hallerinden herhangi birinin kapsamına girmemektedir. Bununla birlikte, Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin 15. maddesinin 1 numaralı fıkrasında, bir sınırlama öngörülmeksizin, birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın herhangi bir nedenle ortadan kalkması halinde de tarifede yazılı ücretin yarısına hükmedileceği düzenlenmiştir.
    • Bu kapsamda birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar esasen hiç tesis edilmemiş bir işlemin dava konusu edildiğinin anlaşılması durumunun da anlaşmazlığın herhangi bir nedenle ortadan kalkması hali kapsamında olduğu kabul edilerek verilecek incelenmeksizin ret kararında tarifede yazılı ücretin yarısına hükmedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. İlgili Karar Kapsamındaki Yazılmış Karşı Oy:
    • Esasen hiç tesis edilmemiş bir işlemin dava konusu edilmesi durumunda ise davanın açıldığı tarih itibarıyla davanın tarafları arasında mevcut olan bir anlaşmazlık bulunmadığından anlaşmazlığın dava devam ederken ortadan kalkması söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar esasen hiç tesis edilmemiş bir işlemin dava konusu edildiğinin anlaşılması durumu, tarife hükümleriyle belirlenen avukatlık ücretinin yarısına hükmedilmesi gereken hallerden herhangi birinin kapsamına girmediğinden tarife hükümleriyle belirlenen avukatlık ücretinin tamamına hükmedilmesi gerekmektedir.
  3. Söz konusu karar 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mhakemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin (5) fıkrası hükmü gereği kesin mahiyettedir.

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