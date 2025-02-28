15/02/2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 582 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki konularda belirlemeler ve açıklamalar yapılmıştır:

Kapsama giren tüm mükelleflerce (sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal edenler hariç) 2025 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Vergi Usul Kanununun (VUK) mükerrer 298/A-8-b maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak, 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun bulunmuştur.

Aynı Kanunun 174 üncü maddesi kapsamında kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler 2025 takvim yılı içinde başlayan hesap dönemine ait geçici vergi dönemleri için bu uygulamayı yapacaklardır.

Bu kapsamda enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun bulunan dönemlere ilişkin verilecek geçici gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin ekine bilanço eklenmeyecektir.

Kapsama giren tüm mükellefler 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaktır.

560 sıra no'lu VUK Genel Tebliği ile 563 sıra no'lu VUK Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere göre, 2023 yılı brüt satışlar toplamı 50 milyon TL'nin altında olduğu için 2024 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmamış olan mükellefler dahil olmak üzere kapsama giren tüm mükelleflerce 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolarda enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

Bu zorunluluk kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2025 takvim yılı içinde sona eren hesap dönemi sonuna ait bilançolar için geçerli olacaktır.

Sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler her geçici vergi dönemi sonu ve yıl sonları itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

VUK'un mükerrer 298/A-9 maddesi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, anılan maddenin (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın her geçici vergi dönemi sonu ve yıl sonları itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dâhil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

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