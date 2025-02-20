2025 Hesap Döneminin Birinci, İkinci Ve Üçüncü Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır

15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 582) ile enflasyon düzeltmesi...

15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 582) ile enflasyon düzeltmesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'de yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

2025 hesap dönemi birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi

(1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetkiye dayanılarak, 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur.

(2) 213 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi kapsamında kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler bakımından, bu Tebliğ uygulamasında, 2025 takvim yılı içinde başlayan hesap dönemine ait geçici vergi dönemleri dikkate alınacaktır.

(3) Birinci fıkra kapsamında enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun bulunan dönemlere ilişkin verilecek geçici gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin ekine bilanço eklenmeyecektir.

(4) 30/4/2024 tarihli ve 32532 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) ile 31/8/2024 tarihli ve 32648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 563)'nde yer alan düzenlemelere göre 2024 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmamış olan mükellefler dahil olmak üzere kapsama giren tüm mükelleflerce 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolarda (213 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi kapsamında kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2025 takvim yılı içinde sona eren hesap dönemi sonuna ait bilançolarda) enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

(5) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dâhil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

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