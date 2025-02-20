Akaryakit Ve LPG Pi̇yasasina İli̇şki̇n Düzenlemeler İçeren 531 Sira No.lu VUK Genel Tebli̇ği̇'nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

15 Şubat 2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 581) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (ii) alt bendinde yer alan "sahip olanların" ibaresinden sonra gelmek üzere "her bir farklı türde lisans için" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre 5 inci maddenin son hali şu şekilde olmuştur:

"5015 sayılı Kanun ile 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara ilişkin teminat uygulaması

MADDE 5 – (1) 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

(2) Birinci fıkra gereğince teminat uygulaması kapsamında olup;

a) Yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dâhil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;

i) Dağıtıcı lisansına sahip olanların 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutarın iki katı kadar (2021 yılı için 20 milyon Türk lirası),

ii) Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanların (15/02/2025 tarihli ve 32814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 581 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile eklenen ibare) her bir farklı türde lisans için (i) alt bendinde belirtilen tutarın yirmide biri kadar (2021 yılı için 1 milyon Türk lirası),

b) Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1'i oranında,

teminat vermesi gerekmektedir."

Yine buna göre, 531 Seri Nolu Genel Tebliğ'in 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan sadece LPG Dağıtıcı Lisansı ile LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerine yönelik indirimli teminat uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Tebliğ'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren alınacak lisanslara istinaden yeni işe başlayanlardan, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişiklik hükümlerine göre teminat alınır. Öteden beri işe devam edenler tarafından 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden itibaren verilmesi gereken teminatlar bu değişiklik hükümlerine göre alınır."

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

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